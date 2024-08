Voepass cancela 90% das operações em cidades do Nordeste e mantém apenas um rota

Em novo revés para o Nordeste, a Voepass ratificou o fim da base Campina Grande, que já seria uma das únicas cidades remanescentes na região, devido aos vários cancelamentos de bases Voepass após o acidente com um ATR-72 no início do mês.

Em nota à Coluna, a Voepass Linhas Aéreas informou que, com uma aeronave a menos em sua frota, foi necessário realizar uma readequação na malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos. Com essa readequação, Campina Grande (PB) deixa de receber voos a partir de 27 de outubro. Os passageiros que adquiriram bilhetes no período dos trechos cancelados serão tratados conforme a Resolução 400 da Anac.

A aeronave em questão seria a aeronave acidentada no dia 9 de agosto, em triste episódio que tirou a vida de 62 pessoas.

Cidades com operações Voepass canceladas:

Fortaleza

Natal

Salvador

Juazeiro do Norte

Mossoró

Campina Grande

Aracati

Após o cancelamento de grande número de cidades com operação Voepass, conforme já havíamos comentado, a companhia comunica o incremento da lista com a saída de Campina Grande. Cresce a baixa, então, num momento em que se esperava que os voos da empresa na cidade não fossem impactados.

Assim, haverá grande perda de assentos regionais no Nordeste. Segundo a Voepass no Nordeste, permanecerá apenas o trecho entre Recife e Fernando de Noronha.

Conversando com fontes do setor, tínhamos a previsão de que reuniões entre a Latam e o Governo do Estado poderiam ter como consequência trazer aeronaves Airbus para operar em Campina Grande, como forma de compensar a saída da parceira Voepass.As duas empresas recebem redução de alíquota de ICMS por voar para destinos diversos a partir da Paraíba.

Com a saída da Voepass, Campina Grande perde ligações para Fortaleza e Recife, não fazendo mais jus à redução.

Segundo informações dessas fontes, a Latam teria solicitado manutenção das alíquotas de ICMS menores por mais dois meses.

A Paraíba, se vier a conceder a redução da alíquota, mesmo sem a contrapartida em voos da companhia, deveria cobrar a volta de mais voos para 2025.

Infelizmente, com a ocorrência do acidente, Campina Grande mais uma vez tem a sinalização de saída da Voepass, companhia que completaria 1 ano na cidade a partir de janeiro de 2025.

A Voepass comenta que os cancelamentos são temporários, porém, sem previsão de retorno das operações.

