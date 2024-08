Aeronave da Voepass que caiu em São Paulo opera voos entre Fortaleza e Campina Grande e Mossoró

O modelo de avião da Voepass que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP) é o mesmo operado pela companhia nas rotas Fortaleza-Campina Grande e Fortaleza-Mossoró.

O ATR-72-500 tem capacidade para transportar até 70 passageiros.

Veja também Igor Pires Voepass e Latam recuam e manterão voos de Mossoró e Campina Grande para Fortaleza até o fim do ano Igor Pires Voepass movimenta mais de 42,3 mil passageiros em 4 estados do Nordeste no 1º trimestre Igor Pires O que está por trás dos constantes cancelamentos da Voepass em estados do Nordeste?

A Voepass tem 10 aviões desse modelo na malha da empresa. A companhia também tem 2 aviões do modelo ATR-42-500, 1 exemplar do ATR-72-200 e 3 aeronaves ATR-72-600.

No Ceará, a empresa opera ainda voos para Juazeiro do Norte e para Fernando de Noronha.

O modelo ATR-42, para aproximadamente 40 passageiros, é bastante usado entre Fortaleza e Juazeiro do Norte.

As aeronaves têm excelentes índices de confiabilidade e segurança. Todos os aviões deste modelo passam por campanhas rigorosas para serem certificados.

O jornalista do Diário do Nordeste, Renato Bezerra, tirou uma foto do ATR da Voepass que caiu em São Paulo. A foto que abre esta coluna foi tirada quando o avião passava por Fortaleza em abril deste ano.

Acidente em São Paulo

A aeronave que caiu em São Paulo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos (SP), com 62 pessoas. Não há sobreviventes, conforme a Prefeitura de Vinhedo.

Em nota, a Voepass disse que o voo 2283 transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Segundo a companhia, não há confirmação de como ocorreu o acidente.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil