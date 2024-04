Voepass movimenta mais de 42,3 mil passageiros em 4 estados do Nordeste no 1º trimestre

A Voepass conseguiu resultados muito bons em recém lançadas operações no Nordeste e movimentou 42,3 mil passageiros em aeroportos do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba no primeiro trimestre de 2024. Grande parte das rotas foi implementada há menos de um ano, ratificando o grande potencial da região.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nos primeiros três meses deste ano, os voos entre Fortaleza e Campina Grande-PB movimentaram mais de 2,7 mil passageiros e média de ocupação de 80%.

Os voos para a cidade paraibana estavam tão bem que, no começo de abril, iniciou-se a terceira frequência semanal.

Já os voos entre Fortaleza e Mossoró-RN possuem também bons números, tendo movimentado quase 5 mil passageiros nos dois sentidos: a média de ocupação é maior que 70%. Os resultados em Mossoró são sinais do potencial da cidade potiguar em emitir passageiros para todo o Brasil também via Fortaleza, cidade-foco da Latam.

Os voos operam 4 vezes por semana. Bons resultados também tiveram os voos de/para Fernando de Noronha. Ligando-se por Fortaleza, foram quase 4,5 mil passageiros, média próxima de 70% de ocupação, porém com o ATR-42 de 47 assentos. As ligações entre Natal e Noronha também tiveram aproximadamente 4,5 mil passageiros transportados.

Ligações entre Recife e Noronha mostraram a força da ligação intra pernambucana. Foram mais de 14,5 mil passageiros, com média próxima a duas saídas por dia de cada aeroporto. Nas ligações intra-Ceará, entretanto, resultados fracos: Fortaleza-Aracati, com ligações semanais, continuam com resultados muito ruins, menos de 20% de ocupação.

Estranha que esse voo siga operando mesmo com quase um ano do início das operações. Na ligação entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, os resultados ruins das ocupações, mesmo com o ATR-42 causara a redução de frequências.

Foram pouco mais de 3,5 mil passageiros movimentados no primeiro trimestre do ano e ocupações abaixo de 50%. Nas ligações intra Rio Grande do Norte, da mesma forma, as ocupações abaixo de 50% entre Natal e Mossoró levam a imprensa local a aventar um possível fim da rota.

Macrodados

Nos primeiros 91 dias do ano, foram 42.360 passageiros transportados nos trechos acima considerados.

A Voepass cresce na região como nunca e ratifica o potencial aéreo do vetor regional da aviação. Com maior disponibilidade de aeronaves, certamente a empresa terá mais possibilidade de crescimento.

Ainda que a companhia falhe com o cliente, como falaremos em oportunidades futuras, não se pode pensar em aviação comercial sem a Voepass.

Veja os resultados da companhia

