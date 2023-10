Novos voos da Voepass em Fortaleza terão conectividade para 11 destinos; empresa abre vagas

Os novos voos da Voepass, de Fortaleza para Campina Grande (PB) e Mossoró (RN), estão perfeitamente encaixados no banco de conexões da Latam no Aeroporto Pinto Martins.

Veja também

Isso significa que os passageiros das duas cidades nordestinas terão acesso rápido a 11 destinos, incluindo Miami.

A coluna teve acesso a mais detalhes das novas operações da Latam no Ceará em codeshare com a Voepass. As duas companhias possuem um acordo de compartilhamento de voos.

Veja o horário dos voos:

Mossoró-Fortaleza-Mossoró às segundas, quartas, sextas e domingos

Parte de Mossoró às 12h35, chegando a Fortaleza às 13h30

Parte Fortaleza às 14h15, chegando a Mossoró às 15h15

Campina Grande-Fortaleza-Campina Grande às terças e quintas

Parte de Campina Grande às 11h50, chegando a Fortaleza às 13h15

Parte de Fortaleza às 14h10, chegando a Campina Grande às 15h40

Todos os voos se iniciam em 1º de janeiro de 2024, o que é uma excelente estreia para as operações, devido à alta estação de férias.

Com os horários dos voos, moradores de Campina Grande e Mossoró terão ligações para várias capitais e regiões do Brasil: Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além do destino internacional Miami.

Com os novos destinos, a Voepass acrescenta uma segunda aeronave à já existente que opera para Juazeiro do Norte e Fernando de Noronha.

Haverá ainda ligações adicionais entre Recife e Natal. Ou seja, o incremento é excelente para vários estados do Nordeste e para toda conectividade da região.

Finalmente, teremos mais dois destinos bem encaixados no hub Latam de Fortaleza, fortalecendo o vetor regional, que é importantíssimo.

Empregos

Para todo esse incremento de operações, a Voepass está contratando nas bases de Mossoró, Natal, Fortaleza, Campina Grande e Recife.

As vagas são para agente de aeroporto, e o colaborador será responsável pelo atendimento ao cliente e por desempenhar atividades relacionadas ao check-in, embarques, bagagens, assistência especial e controle operacional da sua base de atuação.

Entre os requisitos estão: ensino médio completo, facilidade de comunicação e relacionamento com o cliente, experiência comprovada em atendimento e disponibilidade para atuar em regime de escala.

Os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: vagas.aeroportos@voepass.com.br com o assunto VAGA + NOME DO AEROPORTO.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil