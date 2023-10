Voepass amplia presença no Nordeste e deverá ter voos de Fortaleza para Campina Grande (PB)

A Voepass deverá ter voos na Paraíba, no Aeroporto de Campina Grande, segundo fontes do meio da aviação comercial com quem a coluna conversou.

A participação da Voepass na cidade paraibana seria em parceria com a Latam nos mesmos moldes dos já anunciados voos que compartilhamos entre Fortaleza e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá também será Latam por meio do seu acordo de codeshare com a Voepass.

Num espelhamento aos vizinhos do Rio Grande do Norte, a Paraíba será estado da vez para Latam/Voepass. Campina Grande deve se ligar também a Fortaleza, “por ser hub da Latam no Nordeste”. A expectativa é que haja incrementos de voos da Latam também em João Pessoa.

Segundo as fontes do setor, da mesma forma que já há contratação de empregados para atuar na futura base Mossoró, já há processo de contratação para a eventual base Campina Grande.

A informação é que as rotas para Mossoró-Natal (a partir de Fortaleza) e para a Paraíba se iniciam em 1º de janeiro de 2024, alta estação do verão. No início de outubro, a informação passada era que os voos no Rio Grande do Norte se iniciariam em fevereiro, porém a Voepass tem histórico de início de rotas no começo de alta estação, como fez com os voos entre Fortaleza e Fernando de Noronha.

Fóruns e redes sociais especializadas em aviação já vêm comentando a iminência de novos investimentos da Latam na Paraíba, alguns dos usuários citam parceria com a Voepass.

A Latam deve, assim, ter redução de alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o querosene de aviação (QAV), através do aumento de voos na Paraíba. Segundo a quantidade de operações feitas pela Latam hoje no estado, não há desconto, dado que também há operação para poucas cidades. No estado, a Latam só voa para a capital João Pessoa.

Dessa forma, é possível que haja operações para outras cidades nacionais a partir da Paraíba. Hoje a Latam voa apenas para Guarulhos-SP e Brasília-DF.

Voepass e Latam foram procuradas, mas não confirmaram as operações.

Evidências dos movimentos da Voepass no Nordeste

A Voepass deverá voltar a operar com o ATR 42-500 em Fortaleza, aeronave que fora retirada no primeiro semestre de 2023, quando a companhia, surpreendentemente, deixou o Ceará.

Quando perguntamos o motivo da troca de aeronave em Fortaleza, bem como se a Voepass operaria para Campina Grande e João Pessoa, a empresa se limitou a responder:

“A Voepass Linhas Aéreas está ajustando sua malha aérea de alta temporada e em breve terá novidades sobre as operações no Nordeste, incluindo novos voos.”

Com a vinda da aeronave menor para realizar os trechos Juazeiro e Noronha a partir de Fortaleza, teoricamente, abre-se espaço para “novidades” surgirem como a confirmada para Fortaleza-Mossoró-Natal, que deve operar quatro vezes por semana.

Outra evidência de uma possível chegada da Voepass à Campina Grande é o grande boom de voos e passageiros que a cidade vem experimentando nos últimos meses, com a Azul: incrementos de movimentação de mais de 160% em comparação com meses de 2022.

Ademais, com voos em parceria com a Latam para Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, faltaria Voepass apenas interior da Paraíba, dado que Alagoas e Sergipe não possuem voos comerciais no interior.

Aguardemos os próximos desdobramentos que, ainda essa semana, poderão ocorrer em feira de Turismo a ser realizada em Fortaleza.

Planejamento de médio prazo completo

Em se confirmando os voos na Paraíba a Voepass terá praticamente cumprido todo o planejamento que nos contara com exclusividade ainda em 2022: voar para Rio Grande do Norte, Noronha, faltando ainda Sobral.

Porém, ao fim de 2019, já havia planejamento para iniciar operações em João Pessoa, o que não foi se concretizado devido à pandemia em 2020.

