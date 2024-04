Azul Conecta deixa de voar para Aracati a partir de julho

Semanas após termos confirmado com exclusividade o início das operações da Azul Conecta em Quixadá, o que seria a nona base da aérea no Ceará, a companhia agora confirmou que deixará de voar para Aracati, no litoral leste.

“A Azul informa que, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, suspenderá as operações em Aracati (CE) a partir de 5 de julho. Todos os clientes com bilhetes emitidos de ou para Aracati estão sendo avisados previamente da decisão da companhia e recebendo assistência, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”, informou a Azul Linhas Aéreas.

Desde o dia 5 de abril, já não víamos à venda as passagens para julho, quando perguntamos se o destino Aracati seria descontinuado. Alguns dias após, a confirmação.

Resultados ruins da Azul Conecta em Aracati

Os voos para Aracati se iniciaram no 2º semestre de 2022. Os voos seriam uma extensão leste da Rota das Emoções.

A Rota das Emoções, sobretudo o trecho Fortaleza-Jericoacoara, é o trecho com mais procura de passageiros entre as 8 bases da sub-regional no estado. Fortaleza-Aracati se traduziu, porém, no oposto: é a pior base da Conecta no Ceará em termos de passageiros, apenas 16 passageiros transportados entre 216 assentos no 1º trimestre de 2024.

Os maus resultados perduraram em todo 2023 também.

Assim, a Azul Conecta provavelmente busca em Quixadá operações mais rentáveis, não perdendo nada em Aracati. Do outro lado, digo que também Aracati não perde com a saída da Azul Conecta.

Preços elevados, proximidade com Fortaleza, rodovia duplicada, conexões ruins, tudo isso é e foi entrave para a Conecta se desenvolver mais no Ceará.

Pelo contrário, Aracati perdeu muito justamente desde a chegada da Conecta. Antes, em 2022, Aracati tinha ligações três vezes por semana com aeronave ATR-72 em voos triangulares com Recife. Nessa época, o Aeroporto chegou a movimentar mais de 3 mil passageiros.

O Aeroporto de Aracati continuará apenas com outra ligação limitada a Fortaleza: aos sábados com a Voepass. Em 2023, uma queda brusca em movimentação, apenas 600 passageiros, em que a participação da Azul Conecta era pífia, quase tudo era decorrente da movimentação com a Voepass.

