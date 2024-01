Aeroporto de Aracati teve o pior desempenho em 2023 entre terminais regionais do Nordeste; veja ranking

O Aeroporto de Aracati, no litoral leste do Ceará, foi o aeródromo que mais decresceu em 2023 em número de passageiros.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o terminal movimentou no ano passado apenas 602 passageiros, uma queda de 82% em relação a 2022.

O resultado do Aeroporto Dragão do Mar é decorrente do fim das movimentações da Azul com o ATR-72 ligado a Recife e a Mossoró, para a chegada do Cessna Gran Caravan da Azul Conecta.

Legenda: Aracati recebeu o primeiro voo comercial em fevereiro de 2019 da Azul Foto: Fabiane de Paula

O aeroporto passou de 420 assentos semanais para menos de 40 assentos com a mudança de aeronave. Além disso, as conexões em Fortaleza não são boas.

O resultado só não foi pior, porque a cidade recebeu operações semanais da Voepass para fins de benefício fiscal, que acabaram puxando o número de passageiros.

O Aeroporto de Aracati é administrado atualmente pela Infraero.

Resultados dos aeroportos nordestinos

O Nordeste fechou o ano de 2023 com 32 aeroportos comerciais no interior. Desse total, 21 terminais tiveram crescimento em relação ao ano de 2022 em movimentação de passageiros. Apenas 11 tiveram desempenho negativo.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), houve aumento de 2,5% na quantidade de passageiros totais transportados nos aeroportos regionais nordestinos.

Foram 7,66 milhões de viajantes no ano passado contra 7,47 milhões de passageiros em 2022.

É importante que em 2024 haja um crescimento mais representativo. Há chances de isso ocorrer com Campina Grande (PB) e Mossoró (RN) puxando os números.

Demais aeroportos

Caruaru (PE), Serra Talhada (PE) e Patos (PB) também tiveram reduções na movimentação e na atratividade da Azul Conecta. A companhia sofreu com baixa de pilotos em 2023, ponto que agora parece estar equacionado.

Jericoacoara foi uma péssima notícia. O aeroporto, que já chamamos de fenômeno, caiu bastante em movimentação. Não tenho todas as respostas para o motivo, porém, a coluna ouviu de fontes da hotelaria que os destinos mais badalados do Brasil sempre se alternam ano após ano e que os preços de hospedagem pelo paraíso cearense estavam muito elevados.

Parnaíba (PI) perdeu a movimentação da Voepass para Fortaleza e para Teresina, o que impactou bastante a movimentação. Porém, é um aeroporto que tem muito a ensinar à Sobral.

Antes de crescer de forma mais relevante, conforme comentamos, Mossoró caiu.

Juazeiro do Norte findou o ano ainda na quarta posição após bastante turbulência de entra e sai de companhias aéreas, como a novela da Voepass e a ausência de voos para Fortaleza no 1º trimestre.

Para 2024, o aeroporto do cariri cearense iniciará fevereiro com a volta da ligação para Brasília com a Gol Linhas Aéreas.

Veja os piores desempenhos do Nordeste

Aeroporto Passageiros Variação anual Aracati (CE) 602 -82% Caruaru (PE) 457 -74% Serra Talhada (PE) 706 -74% Parnaíba (PI) 11.385 -61% Jericoacoara (CE) 225.501 -27% Patos (PB) 1.844 -21% Mossoró (RN) 27.371 -18% F. Noronha (PE) 323.171 -6% Ilhéus (BA) 596.180 -5% Juazeiro do Norte (CE) 479.969 -3% Cairu (BA) 4.785 0%

