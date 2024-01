Número de passageiros internacionais cresce em Fortaleza, mas aeroporto perde posições no Nordeste

O Aeroporto de Fortaleza recuperou apenas 53% do tráfego aéreo internacional em 2023, na comparação com 2019. No ano passado, o terminal movimentou 291,1 mil viajantes internacionais, refletindo um crescimento de 24% em relação a 2022.

Apesar da alta, o Aeroporto de Fortaleza perdeu duas posições no ranking dos aeroportos do Nordeste, ficando apenas na terceira colocação.

Em 2019, ano antes da pandemia de Covid-19, o terminal movimentou 553,2 mil passageiros de voos internacionais.

Naquele ano, o aeroporto da Capital cearense era o terminal que mais movimentava passageiros internacionais, bem como em 2022.

Em 2023, o Pinto Martins foi superado pelos Aeroportos de Recife (1º lugar) e de Salvador (2º lugar).

Aeroportos mais movimentados do Nordeste em 2023 - passageiros internacionais/Crescimento

Recife (PE): 307.401/81% Salvador (BA): 293.638/67% Fortaleza (CE): 291.193/24% Natal (RN): 84.182/50% Maceió (AL): 30.388/117% Porto Seguro (BA): 6.555/1.795% João Pessoa (PB): 2.703/13.415% Nordeste: 1.016.060/56%

Os números consideram embarques e desembarques nos aeroportos e passageiros transportados pagantes e não-pagantes, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em 2024, há perspectiva de o Aeroporto de Fortaleza deve continuar crescendo em assentos para fora do Brasil, conforme indicamos.

Apesar disso, a cidade de Fortaleza foi a que menos cresceu em todo o Nordeste.

Recuperação de assentos internacionais entre 2019 x 2023

Recife: 57%

Salvador: 68%

Fortaleza: 53%

Natal: 94%

Maceió: 226%

Porto Seguro: 16%

João Pessoa: 171%

Nordeste: 61%

Resultados do Nordeste

Ainda que o Nordeste só tenha recuperado 61% dos passageiros internacionais entre 2019 e 2023, o ano passado foi de bom crescimento de viajantes em relação a 2022: 56% mais passageiros internacionais passaram pela região.

A redução de restrições ligadas à pandemia de Covid-19 abriu fronteiras e permitiu mais voos internacionais de forma generalizada.

Fortaleza termina 2023 na 10ª colocação em passageiros internacionais. Em 2019, era a 5ª maior cidade em movimentação de/para fora do Brasil, atrás de Guarulhos, Galeão, Campinas e Brasília.

Ranking dos aeroportos internacionais mais movimentados do País

GUARULHOS-SP: 13.862.915 GALEÃO-RJ: 3.567.596 CAMPINAS-SP: 950.997 BRASÍLIA: 559.083 PORTO ALEGRE: 403.825 FLORIANÓPOLIS-SC: 391.038 CONFINS BELO HORIZONTE-MG: 377.196 RECIFE-PE: 307.401 SALVADOR-BA: 293.638 FORTALEZA-CE: 291.193 MANAUS-AM: 125.373 BELÉM-PA: 123.239 CURITIBA-PR: 98.661 NATAL-RN: 84.182 FOZ DO IGUAÇU-PR: 45.501 MACEIÓ-AL: 30.388 PORTO SEGURO-BA: 6.555 JOÃO PESSOA-PB: 3.063 CABO FRIO-RJ: 1.376 GOIÂNIA-GO: 364

