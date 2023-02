Avião do Pateta: Azul lança quinta aeronave com temática da Disney

Após os aviões temáticos da Disney adesivados com as características do Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida, mais um personagem irá protagonizar uma aeronave da Azul. A companhia aérea pretende entregar até o fim do ano uma aeronave temática do Pateta.

O modelo, um A320, foi aprovado há duas semanas. A companhia confirmou as informações em evento nesta terça-feira (7) em Campinas.

Legenda: Cauda do avião do Pateta Foto: Divulgação/Azul

Os aviões temáticos são parte da ação "A Frota Mais Mágica do Mundo", realizada em conjunto pela Azul e pelo Walt Disney World Resort, na Flórida.

A aeronave chamada "Pateta nas Nuvens" se juntará ao "Mickey Mouse nas Nuvens", "Minnie Mouse nas Nuvens", "Pato Donald nas Nuvens" e "Margarida nas Nuvens", lançados entre outubro de 2021 e novembro de 2022. A frota opera em rotas domésticas em mais de 50 aeroportos em todo o Brasil.

*O colunista viajou a Campinas a convite da Azul

