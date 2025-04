Air France vai ampliar de três para cinco os voos de Salvador para Paris na alta estação

Com aproximadamente 7 meses desde o primeiro voo da Air France em Salvador (outubro de 2024), a companhia já decidiu ampliar de três para cinco as frequências semanais para Paris na alta estação, como já ocorre em Fortaleza. A informação foi compartilhada pela companhia à coluna em primeira mão.

Os voos da companhia em Salvador contribuíram para fazer a capital da Bahia disparar em passageiros internacionais no 1º trimestre de 2025.

O incremento ocorrerá num curto espaço de tempo, mas na altíssima estação, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

"A Air France ampliará a frequência entre Salvador e Paris, passando de três para cinco voos semanais, de 15/12/2025 a 06/01/2026, coincidindo com o período de férias de verão no Brasil", informou a Air France.

A companhia já opera em Salvador às segundas, quintas e sábados. Com os voos, as partidas serão às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos, feitas no gigante Boeing 777-200 de 328 assentos, que tem um pouco mais de capacidade de passageiros que o Airbus 350-900 (324 assentos).

Ocupação elevada em Salvador

Essa é mais uma amostra de que os voos em Salvador da Companhia vão muito bem. Há elevadíssimos índices de ocupação no 1º trimestre de 2025. A parceria com a Gol certamente é também uma das chaves do sucesso.

O incremento de frequências na capital deverá levá-la a um grande resultado de movimentação de passageiros internacionais no final do ano, podendo consolidar sua posição de liderança no Norte-Nordeste.