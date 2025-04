Com investimento de R$ 29 milhões, rede construirá hotel em Juazeiro do Norte

A Rede Nobile Hotels & Resorts, em parceria com a Desenvolvedora e Construtora Rafine Engenharia, anunciou a implantação de um novo hotel em Juazeiro do Norte, no Ceará.

O projeto, apresentado a autoridades e empresários em evento restrito na última quinta-feira (24), faz parte do plano de expansão da rede, que atua há 17 anos no mercado e figura entre as cinco maiores do Brasil. Atualmente, a Nobile opera mais de 60 hotéis em sete países, com 8.000 quartos e cerca de 3 milhões de hóspedes anuais.

Legenda: Projeto do novo hotel da Rede Nobile em Juazeiro Foto: Reprodução

Estrutura

O novo empreendimento contará com investimento estimado em R$ 29 milhões. Serão 120 quartos distribuídos em nove pavimentos, com estrutura que incluirá academia, auditório, foyer, sala de reuniões e área de lazer com piscina. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório AzulPitanga.

As obras têm início previsto para o primeiro trimestre de 2026 e devem durar 22 meses. A expectativa é gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos durante a fase de construção e 120 postos de trabalho na operação do hotel.

O hotel será de categoria econômica, com padrão internacional e serviços full service, voltado para atender o fluxo de turismo de negócios, ecológico e religioso. Juazeiro do Norte foi escolhida, segundo a Nobile, por ser o principal polo da região do Cariri, com população expressiva, PIB diversificado e forte atratividade turística.