Guará abre novo supermercado e reforça expansão em área de Fortaleza; veja local

Nesta segunda-feira (28), o Supermercado Guará abriu uma nova unidade em Fortaleza. A loja fica localizada na avenida Washington Soares, no Pátio Água Fria, no Parque Manibura, consolidando a expansão da rede em direção à região sul da cidade.

A inauguração acontece seis meses após o anúncio. Com 18 anos de existência, a rede é marcada por apostar no setor de supermercados, mantendo unidades com o mesmo nome, com exceção da loja da Praia de Iracema, chamada de Guará La Petit, caracterizada por ter um tamanho menor do que um estabelecimento tradicional.

Expansão na zona sul de Fortaleza

A unidade do Parque Manibura segue a crescente de ocupação do Guará em direção à zona sul de Fortaleza. Lojas no Luciano Cavalcante, Dunas e nos shoppings Iguatemi e Terrazo — esta já no Eusébio — provam que a estratégia da empresa também está focada em um público consumidor de maior poder aquisitivo.

No novo supermercado, o Guará conta com atendimentos exclusivos, como padaria especializada sob a bandeira Empório do Pão, restaurante self-service e adega de vinhos. Com a inauguração, a rede chega a 12 lojas, sendo 10 em Fortaleza e duas no Eusébio.

"A chegada ao Pátio Água Fria reforça o compromisso do Guará em estar cada vez mais presente na rotina das famílias da região, oferecendo praticidade, variedade e uma experiência de compra completa, com investimentos contínuos em infraestrutura, inovação e qualidade no atendimento", comenta Flávio Figueiredo, diretor da rede.