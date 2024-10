Supermercado Guará abre loja no Shopping Água Fria

Com 18 anos de vida, o Shopping Pátio Água Fria, um centro de compras enfeitado com 30 lojas de diferentes ramos do varejo, transmite uma boa notícia: a rede de Supermercados Guará vai instalar nele uma nova unidade, que terá 1.100 metros quadrados de área útil de venda, incluindo um restaurante self-service e adega.

O contrato entre as duas partes foi celebrado ontem pelos empresários Pio Rodrigues, cujo shopping integra o patrimônio de sua família, e Flávio Figueiredo, CEO do Guará, que segue se expandindo em Fortaleza na velocidade do frevo.

Com a chegada do Guará, o Shopping Pátio Água Fria, que se localiza na Avenida Washington Soares, 3690, bem no Parque Manibura, tornar-se-á mais forte, pois marcas famosas lá já se encontram, como C. Rolim, Casa Pio e Casas Americanas.

“O Guará vem crescendo e ganhando importância. O que mais nos alegra é o fato de que são duas famílias empresárias (Rolim e Figueiredo), ambas na terceira geração de negócios e que têm princípios e valores muito semelhantes, e isto facilitou muito a nossa negociação”, comentou Pio Rodrigues à coluna, sem esconder sua alegria pelo êxito dos entendimentos.