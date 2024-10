Pesquisa da Hapvida é esperança no combate ao câncer de mama

Em uma iniciativa inovadora, a Hapvida NotreDame Intermédica está participando diretamente de um estudo de ponta, no Recife, com o objetivo de ajudar a combater o câncer de mama triplo-negativo, um dos tipos mais agressivos da doença.

Sob a liderança da médica oncologista Mariane Teodoro, a pesquisa investiga o potencial de uma vacina que fortalece o sistema imunológico em combinação com tratamentos convencionais.

Segundo a especialista, o câncer de mama triplo-negativo é preocupante porque, ao faltar os receptores de estrógeno, progesterona e HER2, ele tende a ser mais agressivo e com maior risco de metástase.

“A pesquisa é fundamental para encontrarmos novas opções de tratamento, com menos efeitos colaterais, que possam melhorar a qualidade de vida e sobrevida das pacientes”, afirma ela.

Kenneth Almeida, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Hapvida, ressalta a importância do estudo denominado Glória.

“Estamos testando a vacina que visa estimular o sistema imunológico a reconhecer e atacar apenas as células cancerígenas. O objetivo é avaliar se sua combinação com tratamentos convencionais pode aumentar as chances de cura e prevenir recidivas”, diz Almeida.

A vacina atua como um agente direcionado, reconhecendo uma substância específica nas células do câncer de mama triplo-negativo.

“Essa substância age como uma ‘bandeira’ que identifica as células cancerígenas, permitindo que o sistema imunológico as ataque de forma mais eficaz”, ele detalha.

O estudo Glória representa uma esperança importante no tratamento do câncer de mama triplo-negativo, buscando aumentar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida das pacientes afetadas pela doença.