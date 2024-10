Para CDL, Natal promissor; Ótica Visão abre nova loja no Iguatemi

Passou a eleição do novo prefeito de Fortaleza, e foi uma das mais renhidas da história política da capital cearense. Agora, as atenções do empresariado do comércio varejista da cidade voltam-se para a sua mais alta temporada de vendas, que está a iniciar-se neste fim de outubro e no início de novembro que se aproxima a toda velocidade.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, desenha o atual cenário do varejo com tintas fortes que destacam os percalços que enfrenta a atividade, mas, para além do horizonte, risca um futuro promissor e delineia um feliz Natal.

Antes de fazê-lo, esse empresário maranguapense informa que, justo neste momento, sua rede de lojas Ótica Visão, uma das maiores do ramo no Ceará, prepara-se para inaugurar, no próximo mês, a 29ª unidade, que se localiza no Shopping Iguatemi Bosque. Com ela, a empresa fundada e liderada por Assis Cavalcante celebrará 50 anos de exitosa atividade e consolidará sua presença, também, no segmento ótico de luxo.

Esse novo empreendimento marca um momento significativo na história da Ótica Visão, que continua a expandir suas operações e a reafirmar sua posição como referência no segmento.

Franqueada pelo seu filho Eduardo Cavalcante, a nova loja Óticas Visão, segundo o pai Assis, refletirá o compromisso da empresa de oferecer à clientela uma experiência diferenciada.

“Estamos muito felizes por celebrarmos os 50 anos das Óticas Visão com a inauguração da unidade no Iguatemi Fortaleza. Essa loja traz um portfólio de marcas internacionais renomadas, como Gucci, Bottega Veneta, Dita, Porsche, Montblanc, Maresia, Lacoste e Carolina Herrera, além de relógios exclusivos, consolidando ainda mais nossa presença no mercado de luxo”, diz Assis Cavalcante, pondo entusiasmo na voz.

Ele acrescenta que a nova loja “unirá sofisticação a um ambiente acolhedor, com atendimento personalizado. O foco será proporcionar aos clientes soluções ópticas de qualidade, com o uso de alta tecnologia na apuração de medidas precisas para o aviamento das lentes”.

Com o mesmo entusiasmo, ele assume o papel de presidente da CDL de Fortaleza e traça o panorama do varejo aqui, com o seguinte discurso:

“O comércio varejista de Fortaleza sempre foi dinâmico e inovador, e isto é produto da ousadia e da criatividade do nosso comerciante, que, mesmo enfrentando todas as dificuldades, inclusive as de ordem tributária, consegue manter sua atividade, que é empregadora intensiva de mão de obra.

“Não é fácil desenvolver-se, legal e formalmente, ou seja, cumprindo todas as exigências da legislação, incluindo a trabalhista. Nos últimos 20 anos, o comércio de Fortaleza e das demais capitais e grandes cidades do país, tem encarado um ambiente hostil, acentuado pela presença crescente de uma concorrência informal que, invadindo o espaço coletivo, desrespeita as leis e chega a desafiar a ordem pública.”

Assis Cavalcante silencia por alguns segundos, retoma o fôlego e, com a seriedade que o tema exige, prossegue:

“Manter-se comerciante de acordo com a Lei, e é assim que deve agir o empresário responsável, é, nas atuais circunstâncias, um ato de coragem e bravura. Corajosos e bravos somos os empresários lojistas de Fortaleza, que, desvencilhando-nos das chicanas quase diariamente embutidas nas leis, portarias, normas, instruções, regulamentos e resoluções federais, estaduais e municipais, seguimos investindo na ampliação do nosso negócio ao qual temos aportado mais tecnologia.

“Os lojistas de Fortaleza estamos atualizados com o que de mais moderno existe no varejo na Ásia, na Europa e nos EUA, pois estamos sempre a viajar pelo mundo, participando de feiras, seminários, congressos e simpósios ligados à nossa atividade. Esta é a nossa vantagem comparativa, e posso exemplificá-la: as redes cearenses de supermercados enfrentam e superam as concorrentes nacionais e multinacionais porque, além de coragem e ousadia, seus empresários investem na inovação – e aqui está a diferença a nosso favor.”

Assis Cavalcante encerra sua análise, fazendo uma aposta:

“Pelo que vejo e ouço dos meus colegas lojistas, não tenho dúvida de afirmar que as vendas do comércio varejista de Fortaleza, neste fim de ano, alcançarão os mesmos elevados índices dos melhores anos anteriores.”