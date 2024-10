Porto Seco de Quixeramobim terá investimento de R$ 650 milhões

Uma multinacional brasileira, a Value Global Group, com quatro empresas no Brasil, uma nos Estados Unidos e escritórios comerciais na Alemanha e na China, é a dona do projeto de implantação de um Porto Seco em Quixeramobim, à margem da Ferrovia Transnordestina em construção.

Esta informação está contida em uma longa mensagem encaminhada a esta coluna, que, ontem, publicou o comentário desconfiado do sócio e diretor de uma grande empresa cearense da área de logística, a respeito do assunto, cujo texto é o seguinte:

“O sócio e diretor de uma grande empresa cearense da área de logística disse ontem à coluna que está ‘com a pulga atrás da orelha’ em relação ao anunciado projeto de instalação de um porto seco em Quixeramobim, para aproveitar a próxima operação da Ferrovia Transnordestina, em 2027.

“Na sua opinião, esse empreendimento, o porto seco, se não for bem esclarecido em seus objetivos, poderá transformar-se em mais um elefante branco construído à custa de financiamento subsidiado, concedido por bancos públicos. Onde há fumaça, há fogo.”

Posicionando-se diante do que publicou esta coluna, a Value Global Group, em mensagem assinada pelo seu CEO Ricardo Henrique Ferro Azevedo, informa e esclarece o seguinte (a íntegra da nota está transcrita “ipsis literis”):

“Em relação a matéria do Diário do Nordeste, na coluna do Sr. Egídio Serpa, com o título “Transnordestina: agora há muita confiança, otimismo e... desconfiança”, publicada no dia 24 de outubro de 2024, venho a público esclarecer:

“1. A VALUE GLOBAL GROUP, www.valueglobalgroup.com, é uma multinacional brasileira focada em logística e comércio exterior e seus sócios possuem mais de 35 anos de experiência nestas duas áreas.

“2. Nosso grupo possui quatro empresas no Brasil, uma nos Estados Unidos da América e escritórios comerciais na Alemanha e na China.

“3. Nosso grupo atende às principais empresas internacionais e nacionais, com foco na exportação de commodities, importação por conta e ordem e assessoria em logística e em comércio exterior para empresas de vários segmentos, incluindo empresas do Nordeste do Brasil e, em particular, no estado do Ceará.

“4. O projeto Porto Seco em Quixeramobim nasceu há cerca de 5 anos quando uma de nossas empresas teve dificuldades operacionais para exportar cargas de minério de ferro proveniente do Piauí e via Porto de Pecém. Nesta ocasião, em conversa com a direção do Porto de Pecém, da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que liga Terezina-PI ao Porto de Fortaleza, pertencente ao Grupo CSN , que também é o controlador da ferrovia Transnordestina Logística S.A (TLSA), identificamos algumas possibilidades em melhorar a eficiência operacional com redução de custos para a exportação de granéis sólidos, com algumas medidas; dentre elas termos pontos de carga e descarga multimodal ao longo da Ferrovia Transnordestina Logística SA, que estava em fase de construção.

“5. A convite do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, começamos a estudar algumas áreas em diversos municípios para que o empreendimento fosse implementado.

“6. Após cerca de dois anos de estudos e por questões técnicas e comerciais, o município de Quixeramobim foi selecionado entre outros dois (Missão Velha e Iguatu), porque nos apresentou uma área que atendia aos nossos interesses técnicos, bem como os da Ferrovia Transnordestina, assim como o estudo de viabilidade econômica que permitiu que iniciássemos as tratativas com os entes estaduais, municipais, clientes e fornecedores para que o nosso projeto fosse implementado.

“7. Desta forma, em 24 de setembro de 2024, abrimos a VALUE PORT TERMINAIS MULTIMODAIS Ltda, no município de Quixeramobim. Esta nova empresa do nosso grupo será o operador do nosso terminal multimodal e do futuro Porto Seco do Sertão Central, e já iniciamos os trabalhos de topografia e licenciamento ambiental da obra.

“8. Com foco na operação de grãos, proveniente do MATOPIBA, minérios proveniente da região Nordeste como um todo (principalmente calcário agrícola no estado do Ceará), além de empresas do setor calçadista, laticínios , energia etc assinamos um pré-contrato com a Ferrovia Transnordestina nos comprometendo a estarmos prontos quando eles chegarem ao nosso Terminal , previsto para o primeiro semestre de 2026, e realizarmos o transporte de produtos de maneira multimodal, usando carretas e trem, além das operações de carga e descarga em nosso terminal, junto aos nossos clientes e nos Portos de Pecém e Fortaleza.

“9. Todo o investimento previsto, na ordem de R$ 650 milhões, é privado e não há nenhum real proveniente de bancos ou órgãos públicos.

“10. Entendemos que este projeto será de grande interesse da Macro Região do Sertão Central, do estado do Ceará como um todo, do Nordeste Brasileiro e do Brasil em última instância, pois seremos mais uma ferramenta na infra-estrutura brasileira, com incentivo ao Comércio Exterior brasileiro e à distribuição nacional e iremos gerar emprego e renda em todo ecossistema que iremos operar do produtor rural às prateleiras dos supermercados, das fábricas aos clientes finais, das mineradoras às siderurgias, dos produtores de energia aos seus consumidores, enfim um projeto para quem gosta do Brasil e ainda mais dos brasileiros.

“11. Estamos iniciando em Quixeramobim, mas iremos para outros municípios e estados brasileiros e estamos fazendo a nossa parte e esperamos contar com o apoio de todos e em especial da imprensa para divulgar os fatos e criticar sempre que for necessário, pra que sigamos juntos rumo à prosperidade porque acreditamos que com isso o nosso País crescerá ainda mais. Por fim, agradeço se puderem divulgar esta nota para que esclareçamos quem somos e porque estamos aqui.

“Aproveito para convidá-los para a EXPOLOG 2024, no Centro de Convenções do Ceará, nos dias 27 e 28 de novembro, onde estaremos presente com o nosso Staff nas rodadas de negócio e na palestra sobre Inovação em Logística, onde apresentaremos mais detalhes do nosso Projeto Porto Seco e da nossa mais nova empresa, VALUE PORT TERMINAIS MULTIMODAIS LTDA, e terei o prazer de atender as solicitações de entrevistas deste importante veículo de comunicação. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2024, RICARDO HENRIQUE FERRO DE AZEVEDO CEO VALUE GLOBAL GROUP”

A mensagem de Ricardo Henrique Ferro é uma tempestade de boas notícias para a economia do Ceará, mais ainda para a do Sertão Central cearense. Agora é torcer para que cheguem à cidade de Quixeramobim, em 2025, os trilhos e os trens da Ferrovia Transnordestina e para que a Value Port Terminais Multimodais Ltda realize seu investimento anunciado, algo que gerará emprego e renda e mudará, também, o perfil econômico da metade Sul deste Estado.

A Ferrovia Transnordestina beneficiará, também, a metade Norte do Ceará, mas só a partir de 2027, conforme a promessa, renovada ontem, de Tufi Daher Filho, presidente da empresa que a executa – a Transnordestina Logística S/A.

Resumindo: o futuro da economia cearense é promissor.