Cimento Apodi lança Uniapodi, sua Universidade Corporativa

Em uma iniciativa inovadora voltada para transformar o futuro, a Cimento Apodi, uma das companhias de cimento mais modernas e sustentáveis do Brasil, anunciou hoje o lançamento da Uniapodi, sua Universidade Corporativa. Com o objetivo de promover o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, a Uniapodi surge como um ecossistema robusto e personalizado de aprendizado, informa a empresa.

A cerimônia de lançamento da Uniapodi será às 13h30 da próxima terça-feira, 29, no hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza. O evento terá palestra de Luiz Felipe Massad, que falará sobre o desenvolvimento de pessoas na era digital. Massad liderou a inovação e a digitalização da rede varejista Magazine Luiza e atuou em empresas multinacionais como AIG, tendo integrado os quadros da Serasa Experian.

A Universidade Corporativa da Cimento Apodi oferecerá um portfólio amplo de oportunidades de desenvolvimento que vão além das capacitações técnicas, abrangendo outras áreas, como competências comportamentais, liderança e sustentabilidade.

"A Uniapodi nascerá com a missão de inspirar e capacitar nossos colaboradores para que se tornem protagonistas de suas carreiras, com uma visão integrada do desenvolvimento humano e dos desafios globais. Queremos preparar nossa equipe para o futuro, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e com a criação de valor compartilhado", afirma Luciane Mello, gerente executiva de Comunicação e Sustentabilidade da empresa.

A universidade foi projetada para ser uma peça fundamental na evolução cultural da companhia, alinhando-se aos seus objetivos estratégicos.

“Com ações desenhadas para atender às necessidades de um mundo em constante mudança, a Uniapodi virá com a missão central de impulsionar a evolução da empresa, onde cada colaborador terá a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, alinhando-se aos valores e às perspectivas da companhia, adaptando-se aos desafios do cenário atual. Assim, adquirirá novas habilidades e fortalecerá seu papel na construção de um futuro sustentável e inovador”, explica ela.

No momento em que o mercado demanda agilidade, inovação e resiliência, a Uniapodi focará o desenvolvimento de competências importantes, como liderança inspiradora, capacidade de inovação, habilidades humanas e ESG.

“Esses elementos são essenciais para que nossos colaboradores não apenas acompanhem, mas também liderem as transformações necessárias ao desenvolvimento sustentável da empresa”, enfatiza Luciane Mello.

A Uniapodi oferecerá programas presenciais e a distância, permitindo que cada participante construa seu percurso de aprendizado conforme suas necessidades e metas profissionais.

“Com essa iniciativa, a Cimento Apodi reafirma seu compromisso de investir no crescimento de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que também se compromete a transformar o futuro com ações concretas no presente.

“Esta é mais uma iniciativa da Apodi que vai ao encontro da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, da ONU”, conclui Luciane Mello.