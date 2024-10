Unimed Fortaleza é o melhor lugar para trabalhar, diz GPTW

Pesquisa feita pela Great Place to Work (GPTW) apurou que a Unimed Fortaleza —uma grande Cooperativa de Médicos, com cerca de 4 mil associados – foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Ceará. Há 12 anos integrando esse ranking, a cooperativa consagra suas iniciativas em saúde, bem-estar e desenvolvimento profissional, mantendo uma posição de liderança no cenário empresarial do estado e do país.

Em 2023, a Unimed Fortaleza ocupou a 2ª posição no ranking estadual e se consolidou entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, além de ser o 4º melhor plano de saúde no ranking nacional.

Nos últimos anos, a empresa tem investido em práticas inovadoras de gestão de pessoas, como feedback contínuo, programas de desenvolvimento e uma cultura organizacional que valoriza o protagonismo e o senso de pertencimento. O sucesso é fruto de um compromisso estratégico com a excelência, focado na melhoria contínua para atender às necessidades de seus colaboradores e clientes.

“Essa conquista é resultado do esforço de todos os nossos colaboradores. Continuamos a investir em um ambiente de trabalho que promova o crescimento e o bem-estar de nossa equipe, porque acreditamos que quem trabalha bem cuida melhor”, como diz Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza.

A filosofia das “Chaves da Excelência”, que orienta a atuação dos colaboradores conforme os seus valores, tem sido, acrescenta Aragão, um dos pilares que impulsionam a cooperativa ao topo das pesquisas de clima organizacional. Com base em valores como segurança, respeito e eficiência, a Unimed Fortaleza destaca-se no mercado, reafirmando seu compromisso com a qualidade e o cuidado integral.

A Unimed Fortaleza também se sobressai pela excelência em serviços de saúde, sendo a primeira rede no Brasil a receber a acreditação internacional Ouro do programa Qmentum International (QGA).

O Hospital Unimed Fortaleza, referência em procedimentos complexos, possui a certificação Diamante, a mais alta, enquanto o Hospital Unimed Sul alcançou o nível Platinum. Essas conquistas refletem o compromisso da Unimed Fortaleza com a qualidade no atendimento e na gestão de pessoas, solidificando sua posição como referência no setor de saúde no Brasil.

O Great Place to Work certifica empresas que apresentam as melhores práticas de gestão de pessoas e a criação de ambientes de trabalho de excelência no Brasil. Desde 1992, mais de 100 milhões de colaboradores em todo o mundo foram avaliados, permitindo identificar os elementos que definem um ótimo local para trabalhar. A plataforma fornece aos líderes feedback valioso, relatórios em tempo real e dados essenciais que orientam decisões estratégicas em gestão de pessoas.