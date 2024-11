Píer do Náutico terá ‘torre’ de queda livre e deve ficar pronto até o fim de 2025

O Píer do Náutico, concedido à iniciativa privada, terá uma torre de queda livre de cerca de 10 metros (drop’n twist, brinquedo de parque de diversões) e um carrossel entre as atrações. O local terá ainda uma arquibancada e 12 espaços destinados a lanchonetes, detalhou o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal. As obras do píer devem começar ainda no primeiro semestre de 2025 e, até o fim do ano, o complexo de entretenimento deve estar pronto.

Veja também Ingrid Coelho Com investimento de R$ 20 milhões, José Walter terá minishopping com 52 lojas em 2025; veja imagens Ingrid Coelho Academia Gaviões 24h no Pátio Castelão deve inaugurar em dezembro; franquia mira mais dois locais

“Vamos ter dois brinquedos: um carrossel e uma torre de queda, pequena, cerca de uns 10 metros, tudo dentro da escala do negócio. Na ponta, faremos uma arquibancada para o show que acontece todo dia, que é o show do pôr do sol e teremos ainda uma série de jogos”, diz Pascoal.

O Beach Park, em consórcio com o Grupo Social Clube, ganhou a concessão realizada pela prefeitura em 2023. Na parceria entre as duas empresas, o parque aquático fará no Píer do Náutico um espaço com foco em entretenimento, enquanto no Píer do Ideal, que ficou com o Grupo Social Clube, os restaurantes são destaque, evidenciando as expertises de cada administradora.

Legenda: Houve uma rodada para os lojistas interessados em se instalar no local, mas ainda não há nenhum nome confirmado Foto: Divulgação

Espaços para alimentação rápida

Ele destaca que a ideia das 12 lojas no local é oferecer alimentação rápida, diferenciando o espaço do Píer do Ideal. “Vamos ter essas 12 lojas para vender alimentos e bebidas, lanches mais rápidos, um pastel, um refrigerante”, exemplifica.

Houve uma rodada para os interessados em se instalar no local demonstrarem interesse, de acordo com Pascoal, mas ainda não há nenhum nome confirmado.

“Muita gente mandou (proposta), mas as empresas não estão fechadas ainda. Recebemos e vamos começar a selecionar quem vai estar lá no começo de 2025”, pontuou o CEO do Beach Park.

O Consórcio Píer Beira-Mar, formado pelo Beach Park e Grupo Social Clube, assinou no ano passado a Parceria Público-Privada que concede por 16 anos os espigões.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil