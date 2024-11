Com investimento de R$ 20 milhões, José Walter terá minishopping com 52 lojas em 2025; veja imagens

Depois do Mix Mateus ter movimentado José Walter e adjacências, a região deve receber, em 2025, mais um grande empreendimento com direito a um supermercado de 2 mil metros quadrados e uma academia. Se trata do Pátio Montenegro, que ficará localizado na Avenida Presidente Costa e Silva (também conhecida como Perimetral), ao lado do posto de gasolina Cidade Jardim.

O centro comercial recebe um investimento de R$ 20 milhões e gera cerca de 50 empregos na fase de obras, iniciadas em julho deste ano. Quando estiver pronto, em julho do ano que vem, o mall deve gerar entre 200 e 300 empregos diretos, distribuídos entre administração do empreendimento e as 52 lojas e 14 quiosques que o espaço acomodará.

Das principais âncoras, Frangolândia está em negociações avançadas com para a instalação do supermercado. Já a Top Up, que inclusive vai abrir um centro de treinamento na Parangaba, está com contrato fechado para um espaço no Pátio Montenegro.

Operações em negociação avançada

Outras operações menores como a pizzaria 4 Estylos, Óticas Boris, uma loja de cama e mesa e açaiteria também estão ou em negociação avançada, ou confirmadas. O mall terá dois pavimentos, além de um estacionamento aberto e outro numa espécie de “subsolo”, que “aproveita o desnível” da via.

O mall integra a cartela de investimentos da Eduardo Montenegro Participações, que inclui diversos empreendimentos imobiliários residenciais. Um deles é o Lago Montenegro, complexo de condomínios de lotes lançado em 2022 que fica em frente ao Pátio Montenegro.

Além do Lago Montenegro, outros residenciais como o complexo Monteville, próximo à Chesf, também foi comandado pela incorporadora em parceria com outra construtora com mais expertise em Minha Casa, Minha Vida.

Região em franco desenvolvimento

A inauguração prevista para julho de 2025 ocorre menos de um ano após a chegada do Mix Mateus, que além do atacarejo conta com um complexo de pequenos espaços comerciais, incluindo a SmartFit, que será inaugurada em dezembro deste ano. A avenida também conta com o Pátio Arvoredo, que abriga o Super do Povo e Lojas Americanas, além de Boticário e um quiosque da Cacau Show.

Tanto Mix Mateus como Pátio Arvoredo ficam um pouco mais próximos do Mondubim, enquanto o Pátio Montenegro está mais próximo à Chesf. Fred Montenegro, proprietário da incorporadora, explica que a ideia de um pátio comercial com oferta de serviços surgiu da necessidade de atender à região. “Vimos que o local seria propício para a construção de um minishopping, pela falta de um shopping próximo da região, de operações de entretenimento”, detalha.

E existe ainda a possibilidade de o empreendimento ser ampliado, de acordo com Fred Montenegro, já que a incorporadora detém outros grandes terrenos na região. A família, inclusive, era dona do terreno antes de, na década de 70, ser vendido para a prefeitura da época para a criação do Conjunto Prefeito José Walter.

