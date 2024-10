Com descontos de até 40%, Grupo Mateus inaugura atacarejo e loja de eletros nesta sexta (11)

O Grupo Mateus dá mais um passo para fortalecer a marca no Ceará - e não se trata de um passo pequeno. É que nesta sexta a gigante maranhense inaugura a 15ª unidade no Ceará, um Mix Mateus na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter.

Ao lado da estrutura do Mix Mateus, também funcionará o Eletro Mateus, primeira loja do grupo com a bandeira em Fortaleza.

Veja também Negócios Eletro Mateus antecipa planos de expansão e inaugura primeira loja no Ceará em outubro Ingrid Coelho Novo Mix Mateus de Fortaleza será inaugurado em outubro; veja local e dia

Assim como as outras aberturas do Mateus, o primeiro fim de semana de funcionamento contará com descontos em alusão à inauguração. Os itens do Mix Mateus estarão à venda com até 40% de desconto. Já nos produtos do Eletro Mateus, o desconto é de até 30%.

Expansão

O Mix Mateus José Walter será a segunda unidade de atacarejo em Fortaleza. O primeiro foi inaugurado no bairro Henrique Jorge, há pouco mais de um ano.

No José Walter, o estabelecimento terá aproximadamente 4,5 mil m² de área de vendas, além de galeria de lojas na parte externa.

Além do Mix Mateus e do Eletro Mateus, o local já abriga, desde setembro, a sede administrativa do grupo maranhense no Ceará. Considerando o período de obras e fornecedores envolvidos para abertura, foram cerca de 600 empregos gerados.

Galeria com academia

No espaço onde ficará o estabelecimento também funcionará uma academia Smart Fit, conforme antecipou a coluna em setembro.

Mix Mateus e Eletro Mateus estão gerando 495 empregos diretos, entre quadros administrativos e funcionários da nova loja, de acordo com o Grupo Mateus, que conta com 3.410 colaboradores em todo o Ceará.

Das 15 lojas do Grupo Mateus no Ceará, 12 são atacarejos (Mix) e três são do varejo (um Eletro Mateus e dois supermercados). O Ceará é o quarto estado em número de unidades do grupo, atrás apenas do Maranhão, Pará e Piauí.