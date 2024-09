Novo mix Mateus de Fortaleza será inaugurado em outubro; veja local e dia

O Mix Mateus José Walter já tem dada para abrir ao público. Será no dia 11 de outubro, uma sexta-feira, às 7 horas. A informação está em uma faixa afixada no empreendimento, nesta semana, e começou a chamar a atenção de quem passa na Avenida Presidente Costa e Silva, 2646, esquina com João de Araújo Lima, no bairro José Walter.

Antes, a previsão de inauguração era para o mês de setembro. O atacarejo, já praticamente pronto, deve ser o maior estabelecimento do grupo maranhense no Ceará.

Veja também Negócios Grupo Mateus estuda nova loja de atacarejo na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza Negócios Grupo Mateus planeja abertura de minimercados em condomínios do Ceará a partir de 2025

Além da loja propriamente dita, o terreno também abriga uma sede administrativa do grupo maranhense no Estado. O local foi inaugurado este mês. Considerando o período de obras e fornecedores envolvidos para abertura, foram cerca de 600 empregos gerados.

Agora, com a efetivação da operação, são 316 trabalhadores contratados apenas para aquela unidade. No Ceará, o Grupo Mateus já soma 3.849.

Expansão rápida do grupo maranhense

O empreendimento deve ser o 14º do Grupo Mateus no Ceará. Desde a sua chegada ao Estado, a companhia segue em franca expansão. O décimo terceiro “Mateus” foi inaugurado em Caucaia, no fim de julho.

As primeiras lojas do Grupo Mateus no Ceará foram inauguradas em 2021, nas cidades de Tianguá e Sobral. De lá para cá, outras cidades foram recebendo as bandeiras da companhia maranhense até a chegada em Fortaleza, no ano passado, com a loja da Avenida Senador Fernandes Távora, no Bairro Henrique Jorge.

Legenda: Além da loja propriamente dita, o terreno também abriga uma sede administrativa do grupo maranhense no Estado Foto: Kid Junior

Além da loja no bairro José Walter, o Grupo Mateus começou a construir a sua unidade Hiper Mateus na Avenida Barão de Studart, onde ficava o antigo Carrefour. As obras foram iniciadas em julho.

Local terá uma unidade Smart Fit

Como noticiamos nessa coluna no último final de semana, uma academia Smart Fit fará parte do complexo imobiliário do empreendimento do grupo Mateus José Walter. A operação já começou a divulgar a nova unidade em seu site, com aviso de “pré-inauguração”.

Veja também Ingrid Coelho Smart Fit: saiba novo endereço da rede de academias em Fortaleza

Já é possível também aderir a alguma modalidade de treino. Todos os pacotes apresentam o valor de R$ 9,90 na primeira mensalidade. As demais variam de R$ 99,90 até R$ 139,90.

Essa será a 28ª unidade da Smart Fit apenas na cidade de Fortaleza. A coluna tentou contato com a Smart Fit por meio de sua assessoria de comunicação, para ter informações sobre a data de inauguração, mas não recebeu retorno até o momento. Assim, a matéria deve ser atualizada quando tivermos a resposta.