Grupo Mateus planeja abertura de minimercados em condomínios do Ceará a partir de 2025

A expansão do Grupo Mateus no Ceará não fica restrita somente ao segmento de supermercados (Mix Mateus, Mateus Supermercados e Hiper Mateus) e a entrada da bandeira Eletro Mateus, de eletrodomésticos.

Um dos objetivos da empresa é também entrar no mercado cearense com o Armazzém, marca de lojas de conveniência (minimercados) 100% automatizadas da companhia, inclusive em condomínios, já a partir do próximo ano.

O assunto foi tratado pelo diretor regional do Grupo Mateus no Ceará, Valdeci Santos. Lançado há três anos, o modelo de minimercados, segundo informações da empresa, fica instalado "em condomínios residenciais, postos de combustíveis ou empresas".

De olho no mercado cearense, o grupo já conta com 13 lojas, sendo uma em cada cidade do Estado (11 Mix Mateus e dois Mateus Supermercados), sobretudo no interior. O foco para os próximos cinco anos, conforme Valdeci Santos, passa pela expansão das operações em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Inicialmente, as novas unidades na Grande Fortaleza serão, em sua maioria, do atacarejo Mix Mateus. Outras lojas incluem o Eletro Mateus e o Armazzém, caracterizado por lojas compactadas, que ocupam pouco espaço e necessitam geralmente de mínima infraestrutura.

Temos um projeto para o Ceará, e a gente acredita que logo a gente vai chegar com a bandeira Armazzém. Tive uma reunião há 15 dias com a pessoa que cuida desse projeto, ele quer fazer uma visita aqui para andar com esse projeto. Valdeci Santos Diretor regional do Grupo Mateus no Ceará

Armazzém já tem o maior número de lojas do Grupo Mateus

De acordo com as últimas informações divulgadas pela empresa referentes ao número de estabelecimentos abertos no País, são 445 lojas em nove estados (Pará e toda a região Nordeste, exceto Rio Grande do Norte).

Desse total, a maioria ainda é dominada pelas lojas de varejo tradicionais, incluindo atacarejos (86 Mix Mateus), varejo (76 Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Camiño e Spazio) e eletrodomésticos (104 Eletro Mateus).

Ocorre que o Armazzém, recém-fundado pelo grupo, já corresponde, sozinho, pelo maior número de estabelecimentos da companhia. Ao todo, são 167 minimercados em três estados: Maranhão (131), Pará (32) e Piauí (4). Há ainda unidades voltadas para produtos para bebês (Mais Fraldas, com 9 lojas) e itens para animais (Armazzém Pet, 3 lojas), todas no Maranhão, onde fica a sede do Mateus.

Legenda: Armazzém, do Grupo Mateus, se caracteriza por produtos de rápido consumo e por lojas pequenas Foto: Grupo Mateus/Divulgação

Ao todo, são 179 lojas de conveniência. Elas seguem o modelo já consolidado no Brasil, principalmente em São Paulo, com a bandeira mexicana Oxxo, com a oferta de produtos de consumo rápido e industrializados. O Grupo Mateus não detalhou como será a entrada no mercado cearense a partir de 2025.

Vale lembrar que a rede maranhense é a terceira maior do País no segmento, atrás apenas do Grupo Carrefour (dono do Atacadão e do Carrefour) e do Assaí Atacadista, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em 2023, o faturamento do Grupo Mateus foi de R$ 30,24 bilhões.

Minimercados de grandes marcas ainda são novidade no Ceará

No Ceará, lojas como o Armazzém ainda são poucos. Dentre os destaques, está o Grupo São Luiz que tem somente uma unidade do Mini Mercadinhos São Luiz, na Praia de Iracema, em Fortaleza, que funciona em caráter experimental.

Outra rede a investir no segmento é o Super do Povo com o Do Povo Mini Market, focado no público de alto padrão, que caminha para a segunda loja na Capital, no bairro Joaquim Távora.

Demais estabelecimentos do gênero ficam restritos ao funcionamento geralmente junto a outros empreendimentos. No Ceará, diversas lojas de conveniência estão atreladas a postos de combustíveis.