Maiores supermercados do Ceará faturam R$ 12,3 bilhões em 2024; veja lista 

O ranking de 2025 divulgado na noite desta segunda-feira (15) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) trouxe que o Ceará tem 51 empresas do setor entre as maiores do País. A lista tem 1.017 varejistas.

Os dados consideram o faturamento do ano anterior para a contabilidade. Ao todo, essas companhias faturaram, em 2024, pouco mais de R$ 12,3 bilhões. Isso representa quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Ceará no ano passado.

Somente os 10 primeiros supermercados cearenses somaram R$ 7,89 bilhões de faturamento.

Após um longo período na vice-liderança, o Grupo São Luiz (Mercadinhos, Mercadão e Mini) assumiu a ponta do ranking no Estado. A empresa cearense superou o Cometa Supermercados e atingiu o maior faturamento do setor supermercadista do Estado em 2024: R$ 1,62 bilhão.

Agora na segunda posição, o Cometa manteve-se com faturamento próximo do Grupo São Luiz, e no ano passado, faturou R$ 1,6 bilhão. Na lista do trio de cearenses com arrecadação bilionária, mantém a terceira colocação a Âncora Distribuidora, dona do Frangolândia Supermercados e do Mega Atacadista, que atingiu em 2024 faturamento de R$ 1,1 bilhão.

A lista do ranking da Abras traz diversas empresas do setor de varejo supermercadista do Ceará, incluindo nomes importantes do interior do Estado, como Diniz Supermercados e Supermercado Mãe Rainha, bem como mercadinhos de menor porte.

Quando considerado a análise nacionalmente, tanto o Grupo São Luiz (atual 53º) e o Cometa Supermercados (no 57º lugar) subiram posições. A primeira empresa teve alta de 20,3% no faturamento na comparação com 2023, enquanto o da segunda aumentou 13,5%.

Veja a lista dos cearenses presentes no ranking da Abras 2025: