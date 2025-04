Na mira do Ibama, torneios de caça no interior do Ceará oferecem prêmios de até R$ 20 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estuda estratégias para coibir a ocorrência de torneios ilegais de caça de animais silvestres no interior do Ceará.

A prática, já identificada em municípios como Morada Nova e Quixadá, envolve premiações que variam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. A informação é do superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho.

“Essa conduta configura crime ambiental, podendo inclusive ser enquadrada penalmente como associação criminosa”, disse, durante o lançamento do Movimento SOS Guaramiranga, na semana passada, em Fortaleza.

A legislação, por meio da Lei nº 5.197/67, proíbe a caça de animais silvestres no Brasil. A proibição é reforçada pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que prevê detenção de seis meses a um ano e multa.

Segundo Ramalho, grupos armados organizam os torneios por meio das redes sociais e viajam para municípios cearenses com essa finalidade.

"Essa ação demanda um planejamento mais elaborado, pois esses indivíduos portam armas, exigindo uma série de cuidados operacionais. Nesse momento, estamos realizando um levantamento para identificar as áreas de ocorrência e solicitando o apoio da população", completou Ramalho.

Na prática ilegal, é comum o abate e a captura de aves silvestres, tatus e animais de maior porte, como onças e veados, utilizando cães e armas.

Como ocorrem as caças

Legenda: Caçadores de todo o País compartilham torneios nas redes sociais Foto: Reprodução Yotube

O biólogo Hugo Fernandes, professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e autor da tese "A Caça no Brasil", explica que a existência de um modelo de campeonato surgiu nos últimos anos no Nordeste brasileiro, sobretudo nas áreas de sertão.

Atualmente, a prática tem sido amplamente discutida pelas autoridades ambientais.

“É um movimento novo, com menos de 10 anos, e consiste na formação de equipes que atribuem diferentes pontuações para cada espécie caçada. O modelo mais comum são torneios envolvendo o grupo dos tatus”, esclarece.

“O tatu-galinha, também chamado de tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus), por ser mais difícil de encontrar, vale mais pontos do que um tatu-peba (Euphractus sexcinctus), que é mais comum. De acordo com as regras, as equipes soltam os animais após reuni-los para conferência dos pontos”, completa.

Fernandes acrescenta haver muitos registros de torneios com caça direta, sem soltura. Além disso, espécies que possuem alta preferência alimentar, como veados, pacas e porcos-do-mato, são frequentemente caçadas para consumo, ainda que não "contem pontos" nesses torneios.

“Não existe somente esse modelo de torneio envolvendo tatus e soltura. Já há muitos registros de campeonatos de abate direto envolvendo outras espécies, inclusive ameaçadas”, enfatiza.

No YouTube, é comum o compartilhamento desse tipo de torneio ilegal. Entramos em contato com a plataforma para entender por que os vídeos em questão permanecem disponíveis em dois canais identificados pela coluna.

Em resposta, o YouTube informou que um dos canais foi removido após nosso contato, por violar as diretrizes relacionadas a conteúdo violento — especificamente, por exibir imagens de humanos infligindo, de forma maliciosa, danos físicos ou psicológicos a animais.

Em relação ao segundo canal, a plataforma afirmou não ter constatado violações nas publicações denunciadas. Optamos por não divulgar os nomes dos canais em questão para evitar a promoção ou o incentivo ao consumo desse tipo de conteúdo. Ao final desta coluna, publicamos na íntegra o posicionamento oficial do YouTube sobre os casos.

Caça traz prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana

A caça ilegal provoca desequilíbrio ambiental, impactando a manutenção da caatinga pela retirada de espécies importantes para o seu equilíbrio ecológico.

Fernandes destaca que esse tipo de caça, principalmente a direcionada a tatus, não envolve impacto somente para a fauna silvestre, mas também para os caçadores.

“E o impacto é grave. Existe uma forte correlação entre o aumento do índice de hanseníase em caçadores de tatu, pois a doença é provocada pelo patógeno Mycobacterium leprae, facilmente encontrado nesses animais”, frisa o biólogo.

“Faço parte de um grupo de pesquisa internacional, liderado por pesquisadores da University of Salford e do Centro de Pesquisa Florestal Internacional (Cifor), que está investigando a fundo essa relação. Além disso, o simples contato dos caçadores com as tocas desses animais pode deixá-los expostos a outros microrganismos, como esporos de fungos que trazem risco à saúde”, completa.

O biólogo também aponta que a soltura da caça causa impactos ambientais, gerando uma dispersão desordenada que afeta não apenas as espécies-alvo, mas também uma ampla variedade de outros animais.

“Mesmo os tatus que são soltos possuem território definido e o ato de soltá-los em um único local provoca uma desestruturação de toda a população”, sublinha.

O que o YouTube disse

“O YouTube é uma plataforma aberta de distribuição de vídeo na qual todos os conteúdos postados precisam seguir nossas diretrizes de comunidade, que definem o que pode ou não ser publicado na plataforma. Utilizamos ferramentas de aprendizado de máquina, revisores humanos e denúncias dos usuários para identificar violações, agindo imediatamente excluindo o vídeo, ou, se for o caso, encerrando o canal.

Analisamos diversos fatores ao revisar esse tipo de conteúdo, e tomamos muito cuidado ao aplicar nossas políticas Tentamos permitir o máximo de conteúdo possível no site, garantindo, ainda assim, o cumprimento das regras. Somente entre outubro e dezembro de 2024 foram removidos 9.4 milhões de vídeos do YouTube globalmente por desrespeitarem nossas diretrizes.”

Como denunciar caça ilegal

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA): (85) 3247-2630 ou (85) 3101-3545;

Ibama: 0800 061 8080 (ligação gratuita, de segunda a sexta, das 7h às 19h);

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace): 0800.275.2233 (Disque Natureza).

