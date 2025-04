Acesso Estratégia Criativa assina nova campanha da Unimed Fortaleza

Com o tema “Você sempre cuidou de todos. Escolha também cuidar de você”, a nova campanha institucional da Unimed Fortaleza é assinada pela Acesso Estratégia Criativa. Com foco em convidar as mulheres a se colocarem no centro do cuidado, a comunicação propõe uma reflexão acerca da sobrecarga feminina e a importância do autocuidado, especialmente entre mulheres com mais de 40 anos.

O filme de um minuto foi lançado em horário nobre, durante o intervalo do Fantástico. A campanha também está presente nas principais mídias de rua e plataformas digitais, além de contemplar ações de engajamento, como hotsite temático (Cuidar de Mim | Unimed Fortaleza), rodas de conversa, participação de influenciadoras e conteúdos voltados para acolhimento e troca de experiências.

A reflexão da campanha surge da observação de que as meninas, desde cedo, aprendem a cuidar. Contudo, na vida adulta, o gesto de cuidado acaba virando uma rotina intensa e exaustiva.

Confira o filme da campanha

“É como se o cuidado nascesse conosco. A gente vai crescendo e o cuidado vai crescendo também — até ocupar tudo. E, muitas vezes, a última pessoa da lista somos nós mesmas. Nosso maior objetivo com essa campanha foi tocar onde dói — e transformar essa dor em consciência. Porque autocuidado não é luxo, é sobrevivência”, destaca Luciana Junqueira, sócia e diretora de operações da Acesso.

Já Ana Celina Bueno, sócia-fundadora e CEO da agência, pontua que falar sobre o autocuidado feminino com responsabilidade exige escuta, sensibilidade e coragem para falar de um tema que foi invisibilizado por muito tempo.

“O cotidiano das nossas vidas impacta diretamente nossa saúde física e emocional. Com essa campanha, a Unimed mostra o quanto está comprometida em cuidar das nossas dores e, ao abrir espaço para essa conversa, se aproxima e acolhe — cumprindo com propósito o que promete. Ser o canal que conecta a marca ao seu principal público é, para a gente, motivo de muita realização”, conta a CEO.

“Desde o primeiro insight, sabíamos que essa não seria uma campanha qualquer. Era preciso representar a complexidade da jornada feminina com profundidade, sem clichês. Criamos uma narrativa que emociona sem romantizar, que valoriza sem simplificar”, comenta Rodne Torres, sócio e diretor de criação da Acesso.