Santander fica fora do ar nesta quarta (30), e usuários apontam instabilidade

O aplicativo do banco Santander registrou instabilidade na tarde desta quarta-feira (30). Conforme o site Downdetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, a plataforma registrou instabilidade e diversos clientes apontaram erros para entrar no app e realizar e receber transferências via Pix.

Usuários começaram a relatar as falhas no app às 14h53 e houve um pico às 15h32, com 339 reclamações dos clientes.

Cerca de 85% das reclamações são referentes a problemas no aplicativo do celular (pessoa física), 9% em relação a instabilidades no aplicativo do celular (pessoa jurídica) e 6% para pagamentos via Pix.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o aplicativo irá voltar à normalidade.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

Veja relatos dos usuários