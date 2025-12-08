Agência i360 Marketing é a primeira agência do Cariri a vencer uma categoria no Prêmio Aboio

A agência i360 Marketing, de Juazeiro do Norte, foi a primeira agência da região do Cariri a vencer uma categoria no Prêmio Aboio, tradicional premiação do mercado de publicidade cearense, e que neste ano realizou sua 7ª edição.

A empresa ficou em 1º lugar na categoria “Agência Regional VT”, com o filme “Juá, um xerim neste São João”, realizada para a empresa de produtos de limpeza Juá. A agência também foi a única da região do Cariri a participar da premiação.

De acordo com Jayan Duarte, CEO da i360 Marketing, a vitória é uma prova dos talentos da região do Cariri.

“Isso mostra que nossos clientes não precisam se deslocar até Fortaleza, até outras capitais para contratar. Aqui tem talentos, produtoras audiovisuais, designers, diretores de arte, diretores de vídeo e eles estão aqui, próximos da gente”, pontua Jayan Duarte.

O VT vencedor conta com narração em estilo poético e explora símbolos do período junino com um visual que utiliza xilogravuras, como forma de homenagear tanto a região quanto a época de São João. Jayan reforça que toda a produção foi desenhada a mão e animada por profissionais da agência.

Segundo o CEO, o mercado publicitário do Cariri cresce a cada ano. Em relação ao trabalho desempenhado pela i360, Jayan destaca que a agência sempre manteve um olhar tanto para mídias on quanto off, com atenção para os canais de tv e rádio, como forma de apresentar aos clientes campanhas que não estão concentradas somente nos meios digitais, o que amplia o alcance dos materiais.

A 7ª edição do Prêmio Aboio foi realizada no último dia 3 de dezembro. A premiação é organizada pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), o Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará e Abap.