Paramount faz oferta hostil de US$ 108 bi pela Warner e supera a Netflix

A nova oferta é de US$ 30 por ação; entenda a disputa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Negócios
A imagem mostra fachada das empresas: Paramount, Warner Bros. Discovery e Netflix.
Legenda: A Paramount lançou uma oferta pública de aquisição em dinheiro em 8 de dezembro de 2025 para adquirir a Warner Bros. Discovery por US$ 30 por ação, desafiando um acordo previamente anunciado entre a WBD e a Netflix.
Foto: AFP / Patrick T. Fallon.

Após a Netflix anunciar a compra da Warner Bros. Discovery nesta segunda-feira (8), a Paramount entrou na disputa e fez uma oferta hostil de US$ 108 bilhões para adquirir a gigante do entretenimento, superando a proposta de US$ 72 bilhões da Netflix.

A nova oferta é de US$ 30 por ação da Warner, em dinheiro, enquanto a da Netflix era de US$ 27,75 por papel, com pagamento em dinheiro e ações.

Após a oferta, as ações da Paramount subiram 3,7% nesta manhã. As da Warner avançavam 6,7%, enquanto os papéis da Netflix caíam 3,6%.

A Warner traz franquias de sucesso como DC Comics (Superman e Batman), Harry Potter, além de hits globais da HBO, como “Game of Thrones”, “Euphoria”, “The Last of Us” e “The White Lotus”.

O que é uma oferta hostil? 

No jargão do mercado, a oferta hostil representa uma tentativa de aquisição direta junto aos acionistas, com um preço atrativo, sem passar pela diretoria da empresa.

O que mudaria com essas empresas?

A oferta da Paramount foca na totalidade da Warner, incluindo os canais de TV CNN e Discovery, o estúdio de cinema e o serviço de streaming HBO Max.

Já a Netflix está interessada apenas nos estúdios de Hollywood e no negócio de streaming.

Histórico 

Desde setembro, a Paramount apresentava ofertas para a aquisição da Warner Bros. Discovery, mas essas propostas sofreram rejeições.

Um dia antes do anúncio da compra feito pela Netflix, a Paramount Skydance questionou o modo como a Warner conduziu o processo de venda.

A emissora estadunidense CNBC teve acesso a uma carta em que os advogados da Paramount informaram ao CEO da Warner, David Zaslav, que a empresa considera o processo “injusto e inadequado”.

teaser image
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

teaser image
Negócios

Netflix vence leilão pela Warner Bros e pode virar dona da HBO

A carta do escritório de advocacia Quinn Emanuel, endereçada à Warner, diz:

“Tornou-se cada vez mais claro, que a Warner parece ter abandonado a aparência e a realidade de um processo de transação justo, abdicando assim de seus deveres para com os acionistas, e embarcou em um processo míope com um resultado predeterminado que favorece um único licitante”.

Ainda na carta, a Paramount pede que o documento em específico seja compartilhado e discutido com todo o conselho de administração da Warner.

Trump reage à disputa bilionária

A disputa pela Warner Bros. Discovery ganhou um peso político. Donald Trump comentou publicamente que a participação de mercado do novo grupo “poderia ser um problema”.

Trump também disse que pretende acompanhar de perto o processo conduzido pelo Departamento de Justiça, órgão responsável por avaliar se a fusão viola regras de concorrência e prejudica consumidores ou rivais.

