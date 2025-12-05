Netflix vence leilão pela Warner Bros e pode virar dona da HBO

A Netflix caminha para ser a nova dona do Warner Bros. Discovery. A gigante do streaming venceu a disputa pelo estúdio e, agora, negocia sozinha para ser proprietária da marca.

A oferta da empresa gira em torno de US$ 30 por ação (R$ 160), com pagamento em dinheiro e inclusão de uma breakup fee de US$ 5 bilhões em caso de bloqueio regulatório.

O negócio bilionário pode transformar o cenário midiático nos Estados Unidos, segundo a agência de notícias Bloomberg.

A Warner Bros. Discovery (WBD) foi colocada oficialmente à venda no último outubro, após receber diversas ofertas de compra não solicitadas. Um dos primeiros interessados foi a Paramount, recentemente adquirida pela família do fundador da Oracle, Larry Ellison — um dos homens mais ricos do mundo.

A proposta da Netflix supera a de rivais como a Paramount Skydance e a Comcast, e, se for aceita, colocará a companhia na responsabilidade de toda a operação de streaming, cinema e TV da Warner Bros., o que inclui a infraestrutura do estúdio, divisões de produção e distribuição, catálogo histórico de filmes e séries e marcas globais como DC, HBO e Harry Potter, além de canais como TNT, TBS e CNN International.

Segundo portais especializados em audiovisual, como o Omelete, a compra simboliza uma mudança de estratégia da Netflix.

Repercussão

O acordo deve aumentar consideravelmente a capacidade de produção de conteúdo da Netflix, mas a empresa deve enfrentar um escrutínio rigoroso das autoridades antimonopólio nos Estados Unidos e até em outros mercados.

Em Hollywood, inclusive, há uma preferência de que a Warner não vá para a Netflix, por medo de que a gigante do streaming limite as estreias de suas produções cinematográficas. O próprio diretor de "Titanic", James Cameron, por exemplo, já afirmou que, no seu entendimento, a aquisição seria "um desastre".