Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things
Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).
A quinta e última temporada da série Stranger Things estreou nessa quarta-feira (26) na Netflix. Em clima de despedida, os fãs da produção assistirão ao fim da trama de mistério em três volumes, com diferentes datas de lançamento.
Quase dez anos após o início da atração, e um hiato de três anos, os quatro primeiros capítulos (volume 1) saíram mundialmente nessa quarta, e no mesmo horário. Na ocasião, a plataforma de streaming acabou apresentando instabilidade.
E quem está acompanhando a nova temporada já pode ficar tranquilo, porque os próximos três episódios (volume 2) serão lançados no mesmo esquema, no Natal, em 25 de dezembro.
No entanto, a trama só será encerrada no último e oitavo episódio, previsto para ser lançado em 31 de dezembro, que promete ser o mais longo da temporada.
Quantos episódios tem a 5ª temporada
Ao todo, a última temporada de Stranger Things terá oito episódios, lançados em três volumes.
- Volume 1 (quatro episódios) — 26 de novembro;
- Volume 2 (três episódios) — 25 de dezembro;
- Volume 3 (episódio final) — 31 de dezembro.