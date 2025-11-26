Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

Os mistérios sobre o mundo invertido terminam com a quinta e última temporada de Stranger Things. A primeira parte do “fim de uma era” chega ao streaming nesta quarta-feira (26). Divididos em três volumes, os episódios serão lançados ao longo do mês de dezembro.

Quase dez anos após o início da série, um hiato de três anos, os quatro primeiros capítulos da última temporada de Stranger Things têm horário marcado para 22h.

Os volumes 2 e 3 têm data de lançamento prevista para os dia 25 (Natal) e 31 (véspera de ano novo). Então para os fãs do seriado tem presente de natal e ano novo!