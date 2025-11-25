Elton John e Gilberto Gil serão atrações do Rock in Rio 2026
Venda geral dos ingressos será aberta a partir do dia 9 de dezembro.
Elton John e Gilberto Gil são as primeiras atrações confirmadas do Rock in Rio 2026. O anúncio dos nomes foi feito nesta terça-feira (25), com divulgação da própria organização do festival.
A Rock World, responsável pelo evento, organizou uma cerimônia no Rio de Janeiro para anunciar as novidades.
Elton John, que já havia comunicado oficialmente o fim das turnês como artista, fará apenas uma apresentação no Brasil em 2026.
Novidades no festival
Para o novo ano, a organização do Rock in Rio desenvolveu novo layout para o Palco Mundo, além de uma homenagem à bossa nova.
As apresentações, inclusive, não foram os únicos anúncios. O festival também já adiantou os valores do Rock in Rio Card, ingresso de entrada antecipada que dá acesso a um único dia do festival.
Confira os valores:
- Inteira: R$ 795 (inteira);
- Meia-entrada: R$ 397,50 (meia-entrada);
- Valor exclusivo para clientes com cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco: R$ 675,75.
Os ingressos terão venda geral liberada a partir do dia 9 de dezembro, às 19h, enquanto a pré-venda para membros do Rock in Rio Club estará disponível no dia 4 do mesmo mês.