Elton John e Gilberto Gil serão atrações do Rock in Rio 2026

Venda geral dos ingressos será aberta a partir do dia 9 de dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Elton John e Gilberto Gil em montagem para ilustrar primeiras atrações do Rock in Rio.
Legenda: Os dois artistas foram anunciados em evento para divulgar novidades do Rock in Rio.
Foto: LOIC VENANCE / AFP e MAURO PIMENTEL / AFP.

Elton John e Gilberto Gil são as primeiras atrações confirmadas do Rock in Rio 2026. O anúncio dos nomes foi feito nesta terça-feira (25), com divulgação da própria organização do festival.

A Rock World, responsável pelo evento, organizou uma cerimônia no Rio de Janeiro para anunciar as novidades. 

Elton John, que já havia comunicado oficialmente o fim das turnês como artista, fará apenas uma apresentação no Brasil em 2026.

Novidades no festival

Para o novo ano, a organização do Rock in Rio desenvolveu novo layout para o Palco Mundo, além de uma homenagem à bossa nova.

As apresentações, inclusive, não foram os únicos anúncios. O festival também já adiantou os valores do Rock in Rio Card, ingresso de entrada antecipada que dá acesso a um único dia do festival.

Confira os valores:

  • Inteira: R$ 795 (inteira);
  • Meia-entrada: R$ 397,50 (meia-entrada);
  • Valor exclusivo para clientes com cartões de créditos emitidos pelo Itaú Unibanco: R$ 675,75.

Os ingressos terão venda geral liberada a partir do dia 9 de dezembro, às 19h, enquanto a pré-venda para membros do Rock in Rio Club estará disponível no dia 4 do mesmo mês.

Redação
Há 1 hora
