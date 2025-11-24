Diário do Nordeste
Gracyanne Barbosa lança marca própria de ovos: 'Galinhas talentosas'

A influenciadora apresenta linha inusitada e brinca com fama de consumir grandes quantidades do alimento.

Colagem mostra uma sequência de momentos do anúncio da GracyOvos.
Legenda: Segundo Gracyanne, a ideia nasceu da conexão com o público que acompanha sua rotina rigorosa de treinos.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (24) ao anunciar o lançamento de sua própria marca de ovos, a GracyOvos.

A influenciadora e ex-BBB divulgou um vídeo conceitual apresentando o produto, descrito como fruto de “galinhas talentosas”.

No material, ela aposta no tom performático que virou sua marca registrada: “Ovo ou galinha? Para mim, o ovo sempre vem primeiro. A origem da vida. Universo em casca. Joia de clara e gema. Força. Luxo. Proteína. E agora… Graça. GracyOvos. Minha linha de ovos exclusivos. O mesmo ovo, com muito mais Gracy. Ovacione-se”, narra.

Segundo Gracyanne, a ideia nasceu da conexão com o público que acompanha sua rotina rigorosa de treinos — e, claro, seu já conhecido consumo elevado de ovos.

“GracyOvos é um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muito trabalho e aos pedidos de vocês”, celebrou.

Em outra publicação, ela reforçou o tom de humor e branding pessoal: “Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado. Estou muito orgulhosa desse projeto. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape gigante”.

No site oficial, a linha é apresentada com a mesma estética exagerada: “Cada caixa carrega seis jóias da natureza esculpidas com carinho por galinhas talentosas. Obras de arte feitas de clara, gema e graça”.

Veja o anúncio

Virou meme no BBB

A obsessão de Gracyanne por ovos já havia virado assunto no BBB 25, quando ela passou mal no pré-confinamento por ficar horas sem consumir o alimento

Na casa, contou que costumava comer cerca de 40 ovos por dia e precisou reduzir a quantidade para se adequar às regras do reality.

“Tanto que foi a equipe inteira lá. Passei muito mal no primeiro dia”, relembrou à época.

