Ex-amante de Tirullipa diz que não acredita na mudança do humorista

Dani Lopez afirmou em live que se arrepende do envolvimento.

Escrito por
Redação
Zoeira
Dani Lopez fez um desabafo em uma live nas redes sociais, e disse não acreditar na mudança de Tirullipa.
Legenda: Dani Lopez disse não acreditar na mudança de Tirullipa.
Foto: Reprodução/Instagram.

Envolvida na polêmica de traição que colocou Tirullipa no centro das atenções, Dani Lopez, de 23 anos, afirmou publicamente que se arrepende do relacionamento com o humorista. Filha de Duda Lopez, ex-assessor do artista, ela disse que, se pudesse voltar atrás, não teria vivido o caso com o filho de Tiririca, que é casado com Stefânia Lemos.

Em uma live, desabafou sobre o impacto da exposição e destacou que não se considera vítima. "Se eu pudesse voltar, teria evitado tudo que vivi, e essa situação da exposição. Teria voltado e não teria feito. Sei que as pessoas vão ficar falando disso ainda por algum tempo, mas tenho que lidar com as consequências de uma ação minha. Também não tive responsabilidade, não me acho vítima. Só não precisava ter sido como foi. Ele insistiu muito também", afirmou.

Arrependimento, exposição e julgamentos

A jovem contou ter sido duramente criticada nas redes sociais desde que o caso veio à tona. Mesmo assim, disse entender parte dos julgamentos e revelou que, na época, acreditava que o humorista já não estava mais casado.

"Eu não tive a oportunidade de mostrar quem eu sou, e isso me dói muito. Fiquei conhecida só por ter me relacionado com uma pessoa famosa e as pessoas só julgam como alguém ruim, que não tem caráter, que tentou destruir uma família, mas não foi bem assim. Muita gente me julga, e com razão. Mas o que era falado para mim é que não existia mais o casamento, o relacionamento (dele com a mulher)", explicou.

Dani também comentou o fato de Stefânia Lemos ter perdoado o marido, gesto que foi amplamente divulgado após a participação de Tirullipa em um retiro religioso. "Ótimo, maravilha. Que perdoe mesmo, a vida é dela. Mas eu não acredito na mudança das pessoas. Nesse caso em específico eu não acredito", declarou a jovem, reafirmando que não vê transformação no comportamento do comediante.

Defesa do pai e repercussão após vídeo religioso

A exposição se intensificou depois que seu pai, Duda Lopez, interagiu em uma postagem que repercutia o vídeo religioso de Tirullipa. Ele questionou o humorista após declarações vagas sobre “bater neles”.

"Batendo neles em quem? Só pra entender. Porque até onde eu sei fiz de tudo para que isso não desse problema pra você, nem pra minha filha e muito menos para sua família. Você iria bater em quem? Quem são eles?", escreveu Duda. Criticado por internautas que o acusaram de “encobrir” a situação, ele recebeu a defesa da própria filha: "Meu pai nunca 'encobriu traições', até porque ele dizia que não estava mais casado e que ela era 'uma mãe pra ele'. Ele só queria proteger a filha dele e que não acontecesse tudo o que aconteceu”.

Segundo Dani, o pai tentou evitar que ela fosse prejudicada e manteve discrição porque ainda trabalhava com Tirullipa, mas jamais apoiou o relacionamento. Ela afirmou ainda que o caso era comentado até mesmo no condomínio onde morava, em Alphaville, em São Paulo. 

Admitiu a traição

Do outro lado, Tirullipa reconheceu publicamente a traição durante um evento religioso, em que afirmou buscar uma mudança interior. Diante da plateia, Stefânia subiu ao palco e declarou que perdoava o marido.

"Passei pelo vale da vergonha e da humilhação. Mas Deus me dizia o tempo que eu tinha que cuidar da minha família", disse o humorista. A esposa, emocionada, respondeu: "Se foi preciso eu passar pela aquela vergonha, aquela humilhação, para eu viver essa vitória, eu aceito, Senhor. A minha família é do Senhor, e não há nada que vai destruir. Eu vou subir com você todas as montanhas que forem necessárias".

A crise ganhou força em agosto, quando áudios atribuídos ao humorista vazaram na web e mostravam sua intenção de manter o relacionamento com Dani. "Neném, tudo o que eu te falei hoje, eu quero demais, isso vai depender só de você. Você não tem noção de quanto é gostoso estar ao seu lado, teu toque, teu abraço, tu é muito carinhosa, tu é apaixonante, tu é incrível, é perfeita em tudo", disse Tirullipa nos registros divulgados.

A repercussão permanece intensa, e Dani Lopez afirma seguir lidando com as consequências de um caso que, segundo ela, jamais deveria ter acontecido.

