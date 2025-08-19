MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres
Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022
O Ministério Público do Ceará (MPCE) confirmou que protocolou, em fevereiro deste ano, denúncia contra o humorista Tirullipa por importunação sexual contra três mulheres durante a Farofa da Gkay, em 2022.
Na ocasião, durante uma dinâmica transmitida ao vivo pelos próprios convidados, o humorista puxou a parte de cima do biquíni de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha dentro de uma piscina inflável.
O episódio gerou revolta imediata, e Tirullipa foi convidado a deixar o evento. Na denúncia apresentada, o MPCE afirma que o artista teria praticado atos libidinosos de forma forçada contra as mulheres. Uma quarta convidada, não identificada, também teria sido vítima.
Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão informou que o processo encontra-se na fase de apresentação da defesa do humorista e segue em sigilo. O MPCE destacou a gravidade da conduta, alegando que Tirullipa agiu “para satisfazer o prazer próprio e de terceiros” e, diante da prática reiterada de crimes de importunação sexual, decidiu oferecer denúncia.
Segundo a jornalista Fábia Oliveira, foi expedido, em 12 de agosto, um mandado determinando que o artista apresente resposta em até 10 dias às acusações. O Ministério Público também ressaltou que o caso não permite a celebração de acordos.
A Farofa da Gkay é promovida pela influenciadora digital Gessica Kayane e reúne artistas, influenciadores e atrações musicais para comemorar seu aniversário. Em 2022, o evento foi realizado em um hotel na orla de Fortaleza.