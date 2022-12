Tirullipa se pronuncia após ser expulso da Farofa da Gkay: 'Resolvi me retirar'

O humorista cearense Tirullipa se pronunciou após ser acusado de assédio ao puxar o bikini de influenciadoras na Farofa da Gkay, na tarde terça-feira (6). Ele disse que se retirou do evento, pediu desculpas e afirmou que não foi a sua intenção.

Após a repercussão, a Farofa da Gkay afirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude de Tirullipa. O humorista afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais que se retirou do evento após conversar com Gkay.

"Resolvi me retirar da farofa, conversei com a Gkay e falei que não quero prejudicar a festa. A festa vai continuar, a festa é para vocês. Aproveitem, curtam aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras. Menos é mais, eu me excedi e isso serve de aprendizado não só para mim, mas para muitos outros comediantes", afirmou o humorista.

A situação aconteceu durante uma atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu', registrada por diversos candidatos. O próprio Tirullipa publicou vídeos nos stories do Instagram em que aparece abrindo a blusa de outra menina dentro d'água, chegando a colocar a mão nos seios dela, que estavam à mostra.

Pedido de desculpas

No vídeo de retratação, ele pediu desculpas diretamente à Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense e denunciou o assédio.

"Depois de ter conversado com a Gkay, com toda a produção, quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres, à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a farofa, mas eu me excedi de fato", disse Tirulipa.

Tirulipa Humorista Aquele clima de farofa, de que tudo pode, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei e to aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Vocês seguidores, me perdoem

"A gente que trabalha com comédia, é muito complicado para gente. Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso para minhas filhas. Então tô pedindo perdão", continuou o Tirulipa.

No vídeo, Tirulipa está em um carro e mostra a esposa Stefânia Lemos, com quem está casado desde 2006. Ele disse que resolveu se retirar da farofa após conversar com Gkay.

Pronunciamento de Nicole Louise

Nicole Louise desabafou sobre o caso nas redes sociais e disse que se sentiu invadida. Na ocasião, a cantora participava da dinâmica na piscina com Tati Quebra Barraco, quando teve a amarração da parte de cima de seu biquíni puxada pelo humorista, ficando de topless.