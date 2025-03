CAPTEI: Glória Kalil faz talk exclusivo promovido por Wanja Biana e Kátia Targyno e atrai formadoras de opinião

Na noite de terça-feira, 18, Fortaleza recebeu Glória Kalil, a primeira influencer do Brasil, para um talk especial na multimarcas de luxo de Kátia Targyno. O momento com a empresária, jornalista e consultora de moda foi conduzido por mim, Jeritza Gurgel, e por lá, Wanja Biana, Kátia Targino e Rafael Gualberto anfitrionaram a entrevistada ilustre.

Legenda: Rafa Gualberto, Wanja Biana, Glória Kalil e Kátia Targyno Foto: LC Moreira

Antes, convidadas seletas puderam vivenciar momentos de puro luxo, elegância e sofisticação.

Legenda: Wanja Biana e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Distribuídos pela loja, vários ambientes instagramáveis assinados por Carine Moreira. Achei os arranjos com flores distribuídos nos espaços da festa lindíssimos! Nosso cantinho especial, uma sala que foi criada com mobiliários bem orgânicos, proporcionando um espaço único para interação durante o talk.

Legenda: Decoração de Carine Moreira trouxe um ambiente acolhedor e integrativo Foto: Elvis e equipe

Legenda: Decoração de Carine Moreira trouxe um ambiente acolhedor e integrativo Foto: Elvis e equipe

A experiência ainda contou com alta gastronomia, drinks sofisticados e playlist do DJ Romulo Bravo. Tudo sob o comando da Idéemov Eventos, de Rai Meireles.

Legenda: Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Legenda: Raí Meireles e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Além disso, o point foi a pop-up store da joalheiria, de Wanja e Eduardo Biana na multimarcas levando as convidadas conferirem mais uma marca no segmento de joias de luxo que valorizam elegância e sofisticação.

Legenda: Eduardo e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Após momentos de expectativa, o universo do alto luxo recebeu Glória Kalil, a personificação do “chic” atemporal. Chegou, chegando. Com elegância e leveza. Calça de alfaiataria, camisa branca com franjas e sandálias de salto bloco nude. Seus acessórios? Argolas finas, anéis e um bracelete dourado, bolsa tiracolo Mini, todos somados a uma delicada correntinha com elo Eternelle. Unhas vermelhas e cabelo bem cortado completavam o look de uma verdadeira ícone.

Legenda: Glória Kalil Foto: Cícero Fabiano

Legenda: Glória Kalil Foto: Cícero Fabiano

Em um talk especial, fomos além de discutir tendências de moda e minimalismo 'chic'. Glória, com sua sabedoria de 81 anos, pontuou a necessidade de olharmos para nós mesmos, ressaltando que cada um deve ter um espelho em casa para se olhar (frente e costas) e se observar. Afinal, estilo é uma questão de identidade e cada um pertence à sua tribo.

Legenda: Jeritza Gurgel e Glória Kalil Foto: Cícero Fabiano

Com uma carreira sólida, ela já escreveu seis best-sellers sobre comportamento, verdadeiras bíblias do viver elegante. Mas o que impressiona, de fato, é sua capacidade de reconfigurar um ambiente simplesmente ao entrar. À sua maneira, Glória redefine o que significa ser elegante, provando que o chique é, ao mesmo tempo, clássico e contemporâneo.

Legenda: Talk com Glória Kalil Foto: Cícero Fabiano

Ela nos lembrou que, em um mundo repleto de modismos passageiros, a verdadeira elegância é atemporal. A chave para permanecer relevante é a adaptação, mas sem perder a essência. No final, de “glória em glória”, as convidadas refletiram sobre suas jornadas inspiradoras, compartilhando essas trocas nas redes sociais, como se fossem espelhos de um comportamento que transcende gerações. Glória Kalil, definitivamente, inspira a todos.

Legenda: Talk com Glória Kalil Foto: Cícero Fabiano

Legenda: Glória Kalil Foto: LC Moreira

Encerrando a noite, Marcos Lessa trouxe o novo repertório para animar a festa gloriosa!

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Kátia Targyno e Rafa Gualberto Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Vanja e Eduardo Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Wanja Biana e Kátia Targyno Foto: LC Moreira

Legenda: Raí Meireles e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Eduardo Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Surama Geleilate e Kátia Targyno Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Cartaxo e Denise Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Biana, Gabriela Leite e Letícia Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Jak Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Cals e Flávia Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Lia Gondim e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Mariana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Simões, Talita e Márcia Travessoni e Renata oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira e Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Ana Cristina Pinto e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: André e Amanda Castanheira Foto: LC Moreira

Legenda: Duda, Eduardo e Letícia Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Clara Herminia Foto: LC Moreira

Legenda: Cynthia Melo e Kátia Targyno Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Jeritza Gurgel, Kátia Targyno e Rafa Gualberto Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Zebalos Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha e Letícia Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eduarda e Heide Bitu Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Targyno, Luiziane Cavalcante, Wanja Biana e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain e Mônica Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Soraya Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Samyra Leal e Kátia Targyno Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Targyno, Wanja Biana e Rafa Gualberto Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Hermê Pimentel e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Peixoto Fiúza e Cláudia Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Campelo e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo e Gaída Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Bruna Folha Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó e Vânia Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Jeritza Gurgel, Kátia Targyno e Rafa Gualberto Foto: LC Moreira