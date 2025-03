Médica de Preta Gil e Tony Belloto detalha tratamentos dos artistas

A médica Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, foi a escolhida por Preta Gil e pelo músico Tony Belloto para tratar suas doenças. A filha de Gilberto Gil descobriu câncer colorretal em janeiro de 2023. Já o guitarrista do Titãs revelou este mês que havia descoberto um câncer de pâncreas.

Ao O Globo, Fernanda contou que, no caso de Tony, o maior fator de risco para a doença é o envelhecimento. “Mesmo a pessoa tendo uma vida estritamente saudável em todos os aspectos, se é que isso é possível, não anula a possibilidade de tumor. No caso dele, a despeito de bons hábitos, alguma interação fez com que uma célula normal se transformasse numa célula diferente, cancerígena”.

A profissional ainda disse que o protocolo de tratamento do músico ainda não está completamente fechado: “Mas ele deverá fazer uma cirurgia nas próximas 2 ou 3 semanas e depois se submeter a uma quimioterapia para tratar eventuais células não detectadas”.

Já Preta Gil ainda se recupera de uma cirurgia de grande porte, que aconteceu em dezembro, de mais de 20 horas. “Os próximos passos vão depender dos exames de acompanhamento, como ressonância magnética e PET-CT, que deverão ser feitos até o fim desta semana. Não há lesão visível. Esses exames deverão ser repetidos a cada três meses. A cada duas ou três semanas ela tem feito exames de sangue para ver função renal e outras taxas sanguíneas. Em meados de abril, Preta deverá voltar ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center (hospital de referência no tratamento oncológico nos Estados Unidos), para mostrar os resultados da cirurgia", explicou.

Postura positiva

Fernanda também elogiou a postura da artista, que exibe a bolsa de colostomia publicamente. “Está fazendo um grande bem para muitas e muitas pessoas. Tenho pacientes que dizem ‘Se eu tivesse visto a maneira como ela lida com isso, eu teria tido menos vergonha, me aceitaria mais’. A Preta desmistificou o que é uma ostomia (cirurgia em que é criado um percurso de saída alternativo para as fezes ou a urina). Isso é um ganho do ponto de vista populacional enorme. É legal usar? Claro que não. Mas foi essencial. Muitos param a vida com um diagnóstico, um tratamento, uma ostomia. Ela é um grande exemplo de vida plena".

