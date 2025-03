Quem ganhou a Batalha do Lip Sync? Veja como foi disputa entre Belo e Sergio Mallandro no domingo (23)

Belo e Sergio Mallandro disputaram a última Batalha do Lip Sync da temporada, nesse domingo (23), no programa Domingão do Huck, da TV Globo. Os artistas dublaram sucessos de Latino, Djavan, Raul Seixas e Jair Rodrigues.

No palco, os competidores ainda contaram com a presença de convidados especiais, como a ex-BBB Gracyanne Barbosa.

Como foi a disputa

No primeiro round, Sergio Mallandro dublou um dos maiores sucessos dos anos 2000 de Latino, a canção "Festa no Apê", e acabou sendo surpreendido pelo cantor, que se juntou a ele na apresentação.

Já Belo dublou "Oceano", em homenagem a Djavan, e recebeu a presença da artista Simony. A eterna integrante do programa Balão Mágico acompanhou o competidor na música "Superfantástico", parceria dela com Djavan de 1983.

Na batalha final, Mallandro voltou caracterizado de Raul Seixas e dublou "Mosca na Sopa", com direito a dançarinos vestidos de moscas.

Belo não deixou barato, e apostou em um pout-pourri de "Deixa isso pra lá" e "A voz do morro", de Jair Rodrigues, inclusive com troca de figurino no palco.

Diante das apresentações, o resultado foi decidido: Belo levou a melhor e venceu a disputa.

