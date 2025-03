Como foi o reencontro de Belo e Gracyanne pós-BBB 25, no Domingão deste domingo (23)

Quase um ano após a separação do cantor Belo e da modelo Gracyanne Barbosa, o ex-casal segue causando grandes emoções nos fãs. Os dois se reencontraram pela primeira vez desde que a sister foi confinada no Big Brother Brasil 25 no palco do Domingão do Huck, neste domingo (23).

Belo e Gracyanne, que ficaram juntos por 16 anos, anunciaram a separação em abril de 2024, e, desde então, foram protagonistas de rumores de traição e declarações públicas de amor dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.

Durante o programa deste domingo, o apresentador Luciano Huck brincou com os convidados, apresentando um ao outro. "Esse é o Marcelo", disse, apontando para Belo. "[Ela] Acabou de sair do Big Brother. Ele é cantor", brincou Huck.

Sem perder tempo, Belo respondeu. "Inclusive, ela está maravilhosa", destacou, abraçando a ex-esposa.

A amizade do Belo com a Gracyanne é linda, né? 😍 Amei ver esse reencontro depois do #BBB25 #Domingão pic.twitter.com/Sl6C6qoTJS — gshow (@gshow) March 23, 2025

Em resposta, Gracyanne destacou que os dois têm uma boa convivência mesmo após o término. "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre", afirmou.

"A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do Big Brother. Estou a reencontrando aqui", comentou Belo. "A gente está se reencontrando hoje aqui no palco. E é lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história. Nunca vai deixar de fazer", declarou.

Ainda durante a edição, o pagodeiro cantou a música "Reinventar" – a mesma que viralizou após a separação do casal, quando Belo se emocionou ao cantá-la em uma apresentação ao vivo – e chamou a ex-esposa para dançar com ele no palco.

Pouco depois, o cantor Latino subiu ao palco do Domingão – o que se tornou mais um aceno à história do ex-casal, quando Gracyanne recordou que, no casamento com Belo, tocou