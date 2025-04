Eva aponta desconforto após atitudes de Maike com Renata no BBB 25, mas enaltece amiga: 'Estabeleceu limites'

A cearense Eva Pacheco, ex-BBB 25 e dupla de Renata na maior parte do confinamento no reality show, comentou as atitudes de Maike com a bailarina durante a madrugada desta quinta-feira (10). Segundo a ex-sister, as ações do colega de grupo não foram "legais" de acompanhar pela TV, mas a sensação é de que a amiga de longa data soube como se posicionar diante da situação "desconfortável".

"Fiquei um pouco desconfortável, vi alguns vídeos. Não é legal mesmo. Vi durante a festinha que ela se posicionou, disse ao Maike que não, então, ao mesmo tempo, isso me tranquiliza, porque ela estabeleceu limites", apontou Eva, em entrevista ao Diário do Nordeste, ao ser questionada sobre o ocorrido.

O evento citado por Eva ocorreu na noite de quarta (9), quando a produção do programa liberou bebidas e quitutes para os brothers na casa. Ainda que tenha sido um momento de festa, as ações de Maike durante a comemoração, no entanto, não foram nada bem vistas pelo público do reality.

Em meio à celebração, o brother segurou com força e puxou os cabelos de Renata, enquanto afirmou por diversas vezes o desejo mais intenso em relação a ela, mas ouviu diversas negativas da parte da cearense.

Visivelmente irritada após as atitudes, Renata chegou a se afastar de Maike e pediu para o paulista manter distância. "Para! Já falei, para!", disse com veemência.

Várias advertências, inclusive, foram exibidas no telão instalado dentro da casa. Após isso, Maike pediu desculpas e se afastou da sister.

Limites de Renata

Questionada sobre como enxergava o ocorrido, Eva fez questão de ressaltar no quanto acredita na força de Renata, apontando que a verbalização do sentimento foi necessária naquele momento.

"A Renata sempre fez isso e lá dentro não seria diferente, sabe. Se ela não estiver gostando, ela vai falar, vai verbalizar para ele, mas ela não sabe a dimensão que as pessoas enxergam aqui fora. Aqui tem outro peso, as pessoas repercutem de forma diferente, mas acredito que ela se posicionou muito bem ali", enalteceu.

Quem não lembra, inclusive, que Eva chegou a pedir para Renata não se envolver com o brother? Ela explicou que o pedido não passou de simples "cuidado".

"Eu sou do tipo de amiga que falo, pergunto se ela quer realmente fazer isso, sempre fazia esse papel, né? Não que eu mando na Renata ou que ela mande em mim, é mais por uma questão de cuidado mesmo".

Já sobre o Paredão desta quinta, em que Renata disputa a preferência do público com Maike e Vinícius, Eva reforçou que o objetivo é mesmo ajudar a amiga a se tornar uma das possíveis finalistas do programa.

"Meu foco maior hoje é que ela chegue na final, que ela se livre do paredão mesmo", disse, decretando que acredita na importância do movimento da torcida e lembrando que o melhor cenário é, sem dúvidas, a permanência de amiga.

