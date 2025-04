Renata e Maike, o novo casal do Big Brother Brasil (BBB) 2025, têm intensificado a quantidade de flertes desde que se beijaram na madrugada do domingo (6). Ao longo do dia, os dois aproveitaram o Quarto do Líder com carícias e mais beijos.

Renata e Maike no Quarto do Líder do BBB 25

Um desses momentos aconteceu durante o banho de Maike. Ele discutia o jogo com Renata, até que a sister decide entrar para aproveitar o momento. Em poucos trajes, os dois brincaram um pouco antes de se beijarem outra vez.

O mesmo aconteceu durante a tarde no quarto Nordeste e na área externa. Já na noite do domingo, o casal se encontrou debaixo do edredom da cama do Líder. Eles conversaram e deram mais beijos.

Como foi o primeiro beijo de Maike e Renata

O primeiro beijo de Maike e Renata aconteceu durante a festa de sábado para domingo. O brother já trocava flertes com a sister há tempos, mas desta vez o desejo foi atendido.

Os outros participantes que viram o beijo de Maike e Renata ficaram surpresos. Após o primeiro beijo, Maike questionou se Renata estaria arrependida e a bailarina respondeu: "Não, é só o Brasil vendo, minha mãe". O brother ainda elogiou a bailarina: "Você beija bem, hein?!".

