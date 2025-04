CAPTEI: Um Legado em Palavras - O Lançamento do Livro sobre Dr. Waldemar Alcântara

No sábado, 12, o salão nobre do Náutico Atlético Cearense recebeu o lançamento do livro "Dr. Waldemar Alcântara: o médico e o político na memória social", escrito por Gisafran Nazareno Mota Jucá.

Legenda: Dr Waldemar Alcântara - O Médico e o Político Foto: LC Moreira

A obra, uma publicação da Fundação Waldemar Alcântara (FWA), celebrando os 80 anos do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e os 40 anos da FWA, destaca o legado de um dos principais nomes da política e da saúde pública cearense.

Legenda: Débora Boni, Thiago Rodrigues, Lúcio Alcântara, Alberto Fiúza e Pedro Meneleu Foto: LC Moreira

Os convidados foram acolhidos ao som da Orquestra Sanfônica de Maracanaú, seguidos por uma apresentação do Quinteto Regional, que trouxe músicas de época, ambientando a ocasião.

Legenda: Orquestra Sanfônica de Maracanaú Foto: LC Moreira

Legenda: Grupo New Choro Foto: LC Moreira

O livro retrata a vida multifacetada de Waldemar Alcântara, abordando suas influências significativas, tanto na medicina quanto na política.

Legenda: Gisafran Jucá Foto: LC Moreira

“a ação contínua de um profissional da saúde – médico e político – projeta-se como um tema que merece ser explorado”

Nascido em 1912 e falecido em 1990, Waldemar desempenhou papéis cruciais em momentos decisivos da história brasileira, incluindo a fundação de importantes instituições de saúde no Ceará.

Legenda: Waldemar Alcântara- O Médico e o Político Foto: LC Moreira

O evento contou ainda com a participação do mais novo imortal da ACL, Ricardo Guilherme, trazendo uma curiosidade de vida do homenageado, além da presença de intelectuais e personalidades do cenário cearense, que se uniram para celebrar a memória de um ícone que deixa um legado duradouro.

Legenda: Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Gisafran Jucá e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Rosário e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Filho, Priscila e Ciro Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Nicodemos Lima e Ana Luiza Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Rosário, Beatriz Alcântara, Jeritza e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Meton César de Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Antônio, Lúcio Alcântara e Barroso Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Acilon Gonçalves, José Augusto Bezerra e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Andrade Mendonça, Zenóbio Guedes e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Joseoly Moreira, Jeritza Gurgel e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Melissa e Luiza Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Alcântara, Gláucia Jucá e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Alcântara, Isabel Rosário, Lúcia e Luiza Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Boghos Boyadjian e Ester Weyne Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Ricardo Guilherme e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Meneleu e Caio Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Guilherme, Juracir Maia e Rosemberg Cariri Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Acilon Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Ângela Gurgel, Rosemberg Cariri e Juracir Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Picanço e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Rafael Pordeus, Roberto Pessoa e Antônio José Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Elpídio e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Alencar e Flávio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Seridião Montenegro e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ubiratã de Paula, Zenóbio Gudes, Lúcio Alcântara e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Braga e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Magá Lemos, Alxiliadora Benevides, Beatriz Alcântara, Jeritza Gurgel e Isabel Rosário Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Silvana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Meton César de Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia Marques, Débora Boni e Leandro Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Ubiratã de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gualter e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Carlos Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: João Soares Neto e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara, Roberto Pessoa e Boaventura Bonfim Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Denise Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Leitão, Gisafran Jucá e João Soares Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Joseoly Moreira, Edilmo Cunha e Silvana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Creuza Fernandes, Conceição Almeida, Léa Sales e Nádia Calheiros Foto: LC Moreira

Legenda: Duarte Frota e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera, Auxiliadora Benevides e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha, Martinha Assunção e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: João Soares e Auxiliadora Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara, Roberto Macedo e Assis Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Moraes e Flávio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: João Soares Neto, Tales de Sá Cavalcante, Donizete Arruda e Deuzinho Filho Foto: LC Moreira