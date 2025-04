Renata critica comentário de Guilherme sobre protagonismo no BBB 25: 'Desmereceu minha história'

Após a dinâmica entre os emparedados no Big Brother Brasil (BBB) 2025, nessa segunda-feira (14), Renata desabafou com João Pedro sobre os comentários feitos por Guilherme. Segundo o genro de Joselma, a cearense só teria ganhado protagonismo por conta da briga com Aline.

"Ainda veio dizer, no meio do ao vivo, que eu fui protagonista porque a Aline foi brigar comigo. Vou te dizer, viu", reclamou a sister, chorando. "Não conta eu discutir, falar, ir pra cima, defender, compras meus embates, procurar argumentos pra luta", continuou.

Durante a conversa, João Pedro relembrou que Renata foi a primeira a tirar satisfações com Aline, depois que saiu da "Vitrine do Seu Fifi". Por fim, a bailarina afirmou que ela "deu check" em todo o programa. "Ele simplesmente desmereceu toda minha história nesse minuto", concluiu a bailarina.

Pontos fortes e fracos dos emparedados

Sem Sincerão, os emparedados Renata, Guilherme e Joselma passaram por uma dinâmica diferente. Eles precisaram destacar os pontos fortes e fracos de cada um e justificar as escolhas. Pela ordem alfabética, a cearense foi a última a falar e abordou as contradições do jogo do pernambucano.

"Ele [Guilherme] é bom ouvinte, protege pessoas que ele gosta, acho que isso é importante num grupo que tem muitos aliados... Mas os conflitos dele pessoais, pelo menos que eu vi, os momentos que ele teve aqui dentro da casa com discussões, quando chegava no momento do Paredão, os votos eram em outras pessoas", relatou.

Com relação à Joselma, a bailarina opinou que a pernambucana esteve ausente durante parte do jogo, mas que ela possui uma "energia animada. "Também acho que ela tem um coração legal. Vejo o bom relacionamento que ela tem com as pessoas na casa", afirmou.

O que Guilherme e Joselma disseram?

Joselma

Sobre Guilherme

Ponto forte: "Ele é firme no que ele faz";

Ponto fraco: "Acho que é o coração dele".

Sobre Renata

Ponto forte: "Quando ela saiu e voltou, eu senti muita firmeza. Ela é muito guerreira";

Ponto fraco: "Quando ela chegou, estava muito perdida no jogo".

Guilherme

Sobre Joselma

Ponto forte: "Ser muito coração";

Ponto fraco: "Não acreditar na força que tem".

Sobre Renata

Ponto forte: "Ela foi a pessoa que teve a coragem de falar certas coisas que ninguém tinha";

Ponto fraco: "Tomou algumas atitudes que eu não concordava como jogador".

Paredão desta terça-feira (15)

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Joselma é a preferida para ser eliminada, com 47,6% dos votos. A próxima pessoa a sair do programa será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao vivo, nesta noite.

