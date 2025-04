Johnny Depp surge em foto inédita para o filme 'Day Drinker'

O ator Johnny Depp, de 61 anos, está retornando às telas de Hollywood. Na tarde desta segunda-feira (14), o estúdio norte-americano Lionsgate divulgou a primeira imagem do ator caracterizado para o filme "Day Drinker", em que ele fará o papel de um misterioso hóspede descoberto a bordo de um iate particular.

Na imagem, ele aparece usando lente de contato e com um cabelo grisalho. Além de Depp, outros grandes nomes estão no elenco como: Penélope Cruz, Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto, e Anika Boyle.

Esse é o primeiro grande trabalho de Depp desde o julgamento envolvendo sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, que movimentou a mídia estadunidense e internacional em 2022.

Qual a história de 'Day Drinker'?

A trama do filme "Day Drinker" acompanha a história de uma bartender (Madelyn Cline) que descobre um hóspede (Johnny Depp) a bordo do iate. Os dois passam a se envolver com uma figura criminosa, que ganhará vida através da atuação de Penélope Cruz.

Com direção de Marc Webb, a produção está sendo gravada na Espanha.

Esse é o quarto filme em que Depp contracena com Penélope Cruz, já tendo atuado juntos em: “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017), “Profissão de Risco” (2001) e “Piratas do Caribe” (2011).

