Julgamento de Johnny Depp e Amber Heard ganha série na Netflix: relembre caso

A série documental “Johnny Depp x Amber Heard: A verdade em julgamento”, que revisita o julgamento do imbróglio do ex-casal, em 2022, já está disponível na Netflix.

A produção conta com três episódios e destaca as acusações, defesas, provas e testemunhas, além da reação do público ao caso.

Casados entre 2015 e 2017, os atores Johnny Depp e Amber Heard se processavam mutuamente por difamação. Ele alegava que a atriz o difamou em um artigo do jornal "The Washington Post" sobre abuso doméstico publicado em 2018, apesar de não citar nomes. Já a atriz, por sua vez, disse ter sido difamada por um antigo advogado do ator.

Após seis semanas de depoimentos íntimos e reveladores, o ator venceu o processo contra a ex, apesar de os jurados considerarem ambos culpados por difamação.

Valores milionários

Amber foi condenada a pagar 10 milhões de dólares para o ex-marido. Já Johnny teve que indenizar a atriz em 2 milhões de dólares.

Na época, a atriz disse estar decepcionada com o julgamento. “Estou inconsolável porque a montanha de evidências não foi suficiente para fazer frente ao poder e à influência desproporcional do meu ex-marido”, disse em um comunicado.

Já o ator de “Piratas no Caribe” celebrou a vitória no Instagram. Em um post, ele chegou a dizer: “Depois de seis anos, o júri me devolveu a vida”.