O Fluminense anunciou a demissão de Mano Menezes na madrugada deste domingo (30). A saída foi comunicada horas depois da derrota do clube para o Fortaleza, na Arena Castelão, por 2 a 0 e de uma discussão entre o treinador e jogador Thiago Silva.

Conforme apuração noticiada primeiramente pelo jornalista José Ilan, Mano e Thiago Silva discutiram abertamente no vestiário do Fluminense durante o intervalo da partida contra o Fortaleza. Embora a briga não tenha sido determinante para a demissão, de acordo com o GE, o clima entre o treinador e os jogadores já não era dos melhores.

Na partida contra o Fortaleza, Mano Menezes substituiu Serna aos 14 minutos do jogo deste sábado e revelou que a decisão ocorreu devido a um erro na escalação cometido por ele. O fato também incomodou o elenco.

Demissão no hotel em Fortaleza

Também conforme o GE, o atacante colombiano John Arias achava que havia excesso nas críticas realizadas pelo Mano durante os treinos e as partidas. O elenco ainda acreditava que a proposta de jogo defendida pelo treinador era pouco ofensiva.

A reunião entre a diretoria do Fluminense e Mano Menezes que culminou na demissão do treinador aconteceu ainda no hotel onde o time estava hospedado em Fortaleza, após o jantar. A maioria dos jogadores estava no quarto e alguns souberam da demissão pela imprensa.

Marcão deve comandar o Fluminense na próxima partida contra o Once Caldas, na Colômbia, às 21h30 da terça-feira, pela Copa Sul-Americana.