Fortaleza revela pagamento de R$10 milhões em ação de Lucero com Colo-Colo

O Fortaleza está pagando um valor milionário, de R$ 10 milhões, ao Colo-Colo, após um acordo com o clube chileno no ‘caso Lucero’, que envolveu a contratação do atacante argentino pelo Leão. A informação foi confirmada por membros do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4).

“Foi feito um acordo com o Colo-Colo para mitigar a demanda judicial. Houve um acordo entre as partes e o Fortaleza ainda está pagando o Colo-Colo, 10 milhões estão sendo pagos de maneira parcelada”, disse Bruno Acioli, membro do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza.

“A decisão foi fazer esse acordo com o Colo-Colo, encerrar esse capítulo, ficar com Lucero e tocar o barco”, explicou Bruno Cals, que também é membro do Conselho de Administração, órgão que auxiliou a gestão do Fortaleza durante o processo.

Em janeiro deste ano, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu sobre o caso, informando que tanto o Fortaleza quanto Lucero atuaram de forma regular no desligamento do jogador do antigo clube dele, o Colo-Colo. O CAS também desconsiderou qualquer possibilidade de punições ao Fortaleza ou ao jogador.

ENTENDA O PROCESSO

O Colo-Colo acionou a Fifa para denunciar o Fortaleza e o centroavante Juan Martín Lucero, em abril de 2023. De acordo com a equipe chilena, o clube cearense teria incentivado Lucero a se desligar do time para assinar com o Leão, apesar de não haver cláusula para saída no contrato do jogador.

O grupo chileno solicitou à Fifa que o atleta fosse impedido de mudar de clube durante o período de três meses. Além disso, pediu cerca de R$ 10 milhões e que o atacante fosse impedido de atuar por cerca de quatro meses. O Leão do Pici conseguiu a suspensão da decisão, e o atleta foi liberado para atuar.