Lucero no Fortaleza; entenda o caso e a disputa com o Colo-Colo

A negociação do atacante argentino Juan Martín Lucero com o Fortaleza segue em andamento, com capítulos de tensão junto ao Colo-Colo, do Chile. Em declaração oficial, a diretoria chilena até mostrou descontentamento com o clube cearense. Assim, o Diário do Nordeste explica o imbróglio.

O fato de momento: Lucero tem contrato até 2025 e não se apresentou na pré-temporada. O centroavante também comunicou a decisão à diretoria chilena e deseja se transferir para o Leão.

O grande entrave seria a multa rescisória. As partes possuem entendimentos distintos sobre o vínculo.

Tem multa rescisória ou não?

Em coletiva na última terça-feira (3), o presidente Alfredo Stöhwing, do Colo-Colo, informou não haver multa rescisória no contrato de Lucero. “O contrato não tem cláusula de saída em nenhum momento. Vamos tomar medidas contra aqueles que resultam responsáveis nos termos legais”.

Segundo a imprensa argentina, no entanto, o documento tem uma multa de penalidade em caso de quebra de vínculo, válida a partir de 2024. O valor é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual).

Na compreensão do staff de Lucero, o pagamento desse valor é suficiente para rescindir o contrato e ficar livre. O atacante informou que ativará a cláusula. Já o Colo-Colo alega que isso não é a multa e, para uma eventual saída, é necessária uma quantia diferente, em outra negociação, pelo valor que o clube quiser.

O que diz o Fortaleza?

De modo oficial, o Fortaleza não se manifesta sobre a transferência de Juan Martín Lucero. Apesar disso, o Diário do Nordeste apurou que a diretoria tricolor trabalha com cautela em todas as frentes de uma negociação, sempre com aval técnico e jurídico nas instâncias internas da equipe.

Assim, uma transferência só avança internamente quando há compreensão de que o clube não deve ser prejudicado. No caso de Lucero, essa transação está em curso, com o jogador próximo do Leão. Logo, a gestão acredita ter um respaldo para evoluir nas tratativas e finalizar essa contratação.

Punição na Fifa?

O jornalista argentino César Luis Merlo, do jornal chileno En Cancha, informou que a negociação deve chegar na Fifa, através de denúncia do Colo-Colo, com processos contra Lucero e o Fortaleza. O trâmite final de imbróglios desse tipo, com julgamento, tem uma duração de até dois anos.

Legenda: Com 24 gols em 2022, o atacante argentino Lucero foi o grande destaque do Colo-Colo, do Chile Foto: Javier Torres / AFP

Para o jogador, a punição seria um gancho sem atuar entre quatro e seis meses. No caso tricolor, uma possível advertência seria a necessidade de realizar um pagamento bônus aos chilenos. Isso, caso a comitiva da entidade entenda que o Colo-Colo tem razão.

Lucero pode jogar?

Independente da situação exposta, Lucero deve entrar em campo nos próximos dias se a contratação junto ao Fortaleza estiver concluída. O Colo-Colo não deve repassar a documentação do atacante para atrapalhar o processo, mas o atleta pode solicitar uma licença provisória para a Fifa.

Quando o pedido for atendido, há liberação para entrar em campo pelo novo clube. A medida tem validade até que haja uma decisão final do julgamento, que pode (ou não) penalizá-lo pelo episódio.